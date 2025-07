Életéért küzdő kollégájuk nem is sejtheti, mire készülnek érte a kisúji és karcagi tűzoltók

Mint arról hírportálunk is beszámolt, egy volt karcagi, jelenleg Budapesten élő tűzoltó, Kovács Imre egy káreset elhárítása közben nagyon súlyos balesetet szenvedett az elmúlt héten. Jelenleg is kórházban van, állapota kritikus és vérre van szüksége. Ahogy felesége a közösségi oldalára feltette a felkérést, a karcagi, kisújszállási tűzoltók, barátok jelezték is, mennek és nyújtják karjukat, hogy véradással segítsenek a bajba jutott karcagi tűzoltón.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Rengetegen segítenek a bajba jutott karcagi tűzoltónak

Szerkesztőségünk felvette a kapcsolatot a tűzoltó feleségével, Kovácsné Czigle Erikával, aki köszöni mindenkinek a segítséget és a biztató szavakat.

A közösségi oldalakon többen reagáltak a feleség felhívására, amelyet hírportálunk is leközölt, és ígérték, mennek és segítenek. Mindenki jobbulást, gyors felépülést kíván Imrének, mint írják, biztosak benne, hogy meggyógyul, más lehetőség nincs!

Volt, aki azt írta, azonnal menne a férjével együtt, de életkoruknál fogva (elmúltak 70 évesek) már nem tehetik meg. Volt aki betegsége miatt nem tud segíteni, de másokat arra kér, nyújtsák a karjukat! A rendszeres véradók közül többen is arra biztatják a fiatalokat (18 évet betöltötteket), itt az alkalom az első véradásra. Ismerve a tűzoltókat, és Imre rokonait, baráti körét, a következő napokban biztos, hogy sokan mennek, hogy vérükkel segítsenek a kollégának, barátnak.

Darai Robintól, a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnokától megtudtuk, július 22-én a tűzoltóság teljes állománya ott lesz a kisújszállási Vigadóban a véradáson, de a városból is jelezték számára, hogy ők is mennek segíteni. A karcagi tűzoltók közül is többen adnak majd vért 22-én a karcagi Dérynében lévő véradáson.

Fontos, hogy az ország bármely pontján, bármilyen vércsoporttal lehet vért adni Kovács Imre számára. Nagyon fontos a következőket jelezni: Irányított véradás

Név: Kovács Imre

TAJ: 105 853 141

Születési idő: 1969.07.21

Az elmúlt pár nap alatt információnk szerint Jászberényben hárman, Debrecenben ketten voltak, akik már irányítottan neki mentek segíteni.