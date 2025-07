Mindkét irányból tilos 2025.07.14. 06:20

Ízig-vérig tabu a lezárt Kossuth tér, ezzel néz szembe, aki mégis behajtott

Továbbra is témát szolgáltat a szolnoki belváros egy nevezetes pontja. A Kossuth térre behajtás, illetve olykor nem behajtás kapcsán most éppen az a téma vetődött fel az egyik szolnoki Facebook-csoportban, mekkora mértékű büntetés is járhat, ha véletlenül rossz felé haladunk tovább.

Az elmúlt hónapokban jókora beszédtémát szolgáltatott a szolnokiak körében a Kossuth térre behajtás ügye, mely okozott kellemetlen pillanatokat az autósoknak. Egy ideig ugyanis megnyitották a négykerékkel közlekedők előtt az egyébként gyalogosoknak és kerékpárosoknak fenntartott szakaszt, aztán ismét lezárták azt. Vita alakult ki arról az egyik szolnoki Facebook-csoportban, mekkora büntetés is járhat a Kossuth térre behajtásért, ha rosszkor tesszük meg. Az érintett útszakaszon egyébként fekete zsákkal takarják le a behajtani tilos táblát, amennyiben az nincs érvényben

Fotó: Nagy Balázs „Mennyibe fog fájni a Kossuth téri áthajtás?” – tette fel a kérdést egy férfi az egyik szolnoki Facebook-csoportban, mely alatt gyorsan meg is indult a diskurzus, mekkora büntetés is jár azért, ha valaki a behajtani tilos tábla ellenére is egyenesen halad tovább, és nem fordul le a Táncsics Mihály utcába. Mekkora pénzbüntetés jár a Kossuth térre behajtásért? A feljebb említett Facebook-bejegyzés alatti kommentekből megtudhatjuk, hogy nem érdemes kockáztatni, mivel kamerával megfigyelt területről van szó, így könnyen érkezhet a büntetés kifizetésére felszólító cetli. Hogy mennyi az annyi, arról megoszlottak a vélemények. Egyesek szerint 30 ezer forint, más szerint 47, volt olyan is, aki 50-et mondott. Az egyik kommentelő szerencsére hosszabban meg is indokolta, miért a 47 ezer forint a helyes válasz. Amennyiben a gyalogos-kerékpáros zónába behajtanak gépjárművel, az közigazgatási szabályszegésnek minősül. Kresz 13/1 i/1. Ez sajna fix 47 ezer forint. Ha kamera alapján feljelentés történik, olyankor közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeznek a gépjármű üzembentartójával szemben. Ott kaphat büntető hibapontot is. – írta az illető. Ennek kapcsán felkerestük az illetékes hatóságot, hogy választ kapjunk rá, tényleg ennyi-e a büntetés mértéke. Amennyiben válaszolnak, azt természetesen egy újabb cikk formájában közöljük! A fekete zsák, mely dönt az ominózus helyen A szóban forgó útszakasznak nagy története van, elég, ha csak az idei évről beszélünk. Legutóbb június elején foglalkoztunk hírportálunkon a Kossuth térrel, akkor június 11-23-ig megnyitották az autósok előtt a macskaköves útszakaszt. A forgalmi változásra a Tiszavirág Fesztivál miatt volt szükség. A Táncsics Mihály utca környékén található a behajtani tilos tábla, amit fekete zsákkal takarnak le, amikor nem szükséges a korlátozás, így mindenkinek érdemes kiemelten figyelni balra.

De nem csak a népszerű fesztivál miatt volt szükség a forgalmirend-változásra, hanem az Ady Endre úton zajló nagy csőcsere miatt is, ahol óriási torlódások alakultak ki, főleg csúcsidőben. Ezt igyekeztek enyhíteni a Kossuth tér megnyitásával, melyről március közepén döntöttek, a meghosszabbítás kapcsán pedig még a képviselő-testület is szavazott áprilisban. Az autósok is figyeltek a változásra Egyik márciusi cikkünkben több autóst is megszólaltattunk, mit gondolnak arról, hogy áthajthatnak a Kossuth téren. – Természetesen, szoktam használni a szakaszt. Így az utasoknak és nekünk, taxisoknak is jobb, hiszen nem kell kerülni, és a munkánkat is gyorsabban tudjuk végezni – mesélte kérdésünkre akkor egy taxisofőr.

