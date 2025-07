Tálalópult, klíma, menüválasztás – korszerűbb közétkeztetés Cegléden

Több intézményt is érint a közétkeztetés fejlesztése, amelynek kivitelezését korábban vállalta a szolgáltatást végző cég. A munkálatok mintegy 108 millió forintos beruházásból zajlanak.

A közétkeztetés fejlesztés a szolgáltatást ellátó cég beruházásának köszönhetően valósulhat meg

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Közétkeztetés fejlesztés Cegléden

A Ceglédi Városi Televízió tájékoztatása szerint több intézmény konyhája és étkezője is megújul a városban. A felújítások érintik a Dózsa György Középiskolai Kollégiumot, a Várkonyi István Általános Iskola Rákóczi úti tagintézményét, a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola Eötvös téri épületét, valamint a Népkör utcai ebédlőt. Az egységekben a konyhák és ebédlők felújítása és korszerűsítése valósulhat meg.

A Dózsa György Középiskolai Kollégium ebédlője is megújul

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

— Az a szolgáltató, amelyik ezt a szolgáltatást elnyerte közbeszerzés kapcsán, vállalta, hogy a konyhákat és étkezőket felújítja — mondta a település polgármestere, dr. Csáky András a kollégiumban tett látogatása során.

A beruházás értéke mintegy 108 millió forint. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmények új arculatot kapnak, és a kiszolgálás is gördülékenyebbé válik.

Betekintés a jelenleg zajló munkálatokba

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Korszerűsítik az ebédlőket

A felújítás során minden helyiség klimatizált lesz, és ahol szükséges, a nyílászárók cseréje is megtörténik. A kollégium teljesen új konyhai burkolatot kap, valamint egy korszerű tálalópultot is kialakítanak. A Táncsics iskola diákjait felújított vizesblokk és modern berendezések fogadják majd, és a következő tanévtől már kétféle menüből is választhatnak. A munkálatok várhatóan az iskolakezdésig befejeződnek.