Döbbenetes tragédia: hirtelen gyilkos dolog jelent meg a vérképben, már elbúcsúzni sem maradt idő

A szörnyű állapotban lévő állat Aisa volt, egy mindössze négyesztendős, ivaros nőstény border collie. Az állatotthon munkatársai mindent megtettek azért, hogy a kutyamentés sikeres legyen, és Aisa esélyt kaphasson egy jobb életre.

A kutyamentés Rákóczifalva és Rákócziújfalu között történt

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Kutyamentés: borzasztó állapotban találtak a kutyára

Július 13-án, vasárnap értesült a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Aisáról, aki Rákóczifalva és Rákócziújfalu között feküdt, szörnyű állapotban. Az állat hatalmas fájdalmakkal küzdött, hiszen testébe számtalan toklász fúródott, és lábában már parazitákat is felfedeztek a mentésben résztvevők. Az összes seb gennyes, gyulladt, és fertőzött volt A legyek ellepték, a sebek kukacosodni kezdtek. Az állatmentők azonnal egy budapesti állatkórházba szállították a kutyát, remélve, hogy egy új esélyt kapva megtapasztalhatja egy szerető otthon biztonságát és törődését.

Sajnos a vizsgálatok eredménye további aggodalomra adott okot, krea szintje — amely a veseműködés egyik fontos mutatója — ugyanis a megengedett 20 helyett 900 volt, amelynél már altatni szokták az ebeket. Az állatorvosok azonban nem adták fel, mindent megtettek annak érdekében, hogy Aisa életét megmentsék.

A táplálását egy beültetett mesterséges szonda segítségével oldották meg

és gyógyszerekkel enyhítették fájdalmát.

Csütörtökön szörnyű hírt kaptak

Az állatot kezelő orvos azonban csütörtökön arról értesítette az állatotthont, hogy a kutya értékei tovább romlottak. A rengeteg toklász, amelyek mélyen beágyazódtak testébe, szinte az egész szervezetét lángba borították. Olyan súlyos gyulladás alakult ki benne, amely végül szepszist okozott. Aisa Krea szintje akkor már több volt, mint 1900, veseműködése pedig teljesen megállt, végül a szervezete nem bírta tovább, feladta a harcot, és még azelőtt, hogy Majer József ebrendész odaért volna hozzá. Őt is, és az alapítvány valamennyi segítőjét, munkatársát megviselte Aisa halála.

— Aisa folyamatosan küzdött az életéért, még a hatalmas fájdalom ellenére is magától ment ki elvégezni a dolgát — mesélte Keskenyné Dobos Krisztina, a Szolnok Városi Állatotthon telepvezetője, akitől megtudtuk, hogy Aisának a sokkos állapot ellenére egy műtéten is át kellett esnie, ugyanis méhgyulladásban is szenvedett. Szinte csodának tekinthető, hogy felébredt az altatásból.