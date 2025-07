Szalay-Bobrovniczky Kristóf: teljessé vált a Magyar Honvédség közepes kategóriájú, többfeladatú flottája

– Egy forgószárnyas-kultúraváltásnak vagyunk szemtanúi itt Szolnokon – hangsúlyozta a Honvéd Vezérkar főnöke. Hozzátette, számos beruházás valósult meg annak érdekében, hogy az európai szinten is kiemelkedő technikai színvonalat képviselő eszközöket a legjobb körülmények között, kiválóan felkészült pilótákkal állíthassák hadrendbe a honvédségnél.

Az eseményen dinamikus és statikus bemutató is volt.

Éjszakai körülmények között is hatékony a H225M

A H225M típusú helikopter maximális felszállótömege 11 tonna. A helikopter teljes hossza 19,5 méter, teljes magassága 4,97 méter. Maximális sebessége óránként 324 kilométer, utazósebessége óránként 262 kilométer. Ez a típus 12 országban rendszeresített, Magyarország mellett Brazília, Franciaország, Indonézia, Kazahsztán, Malajzia, Mexikó, Kuvait, Szingapúr, Thaiföld, Ukrajna és Hollandia hadereje rendelkezik a típussal.

A tíz közepes szállító helikopter csapat-és teherszállításra alkalmas. Emellett külső teherszállítási, tűzoltó képességekre is, akár éjszakai körülmények között, éjjellátóval végrehajtva. A hat különleges műveleti gép HForce nevű fegyverzetcsomaggal felszerelt. A csomag része egy 20 milliméteres gépágyú, illetve egy 70 milliméteres rakétakonténer is. A későbbiek során irányított páncéltörő rakéták is rendelkezésre állnak majd. Emellett komplex navigációs rendszer, multifunkcionális tehermozgató rendszer, csörlő és gyorsköteles lecsúszást biztosító elemek állnak rendelkezésre a típuson.