Közeledik a nagy nap, a szépségek már izgatottan készülnek a megmérettetésre

Közeledik a nagy nap, melyre mindenki vár már. Július 19-én, szombaton rendezik ugyanis a Magyar Világszépe Szépségversenyt, melynek a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ ad otthont. Az elmúlt héten a lányok megérkeztek a Nagykunság fővárosába, ahol bentlakásos felkészítő táborban készülnek minden erejükkel a megmérettetésre.

Remek hangulatban telt a Magyar Világszépe Szépségverseny ruhapróbája

Fotó: Daróczi Erzsébet

Tizenöt induló a Magyar Világszépe Szépségverseny idei megmérettetésén

A lányok a versenyen több szettben is felvonulnak majd, hogy pontosan milyenben is, azt még rejtély övezi, de annyi már biztos, hogy székely népviseletben is színpadra lépnek. Ezeknek a próbáját múlt héten csütörtökön tartották. Mint megtudtuk, a tizenöt induló lány közül ketten a hétvégén csatlakoztak a táborban készülőkhöz. A két legfiatalabb induló 18, a rangidős hölgy pedig 25 éves. Kiderült az is, hogy korábban csupán csak öten vettek részt közülük valamilyen szépségversenyen, a nevezők között van erdélyi hölgy is.

A lányok felkészítő programja tehát javában zajlik már, sok feladat, interjú, edzés és a koreográfia betanulása vár rájuk a szombati döntő előtt, melyről természetesen hírportálunk is beszámolunk majd.