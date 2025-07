Megválasztották a magyarok világszépét, ünnepélyes gálaesten helyezték fejére a koronát – galériával

Szombaton a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ szabadtéri színpadán rendezték meg a Magyarok Világszépe Szépségverseny döntőjét és gálaműsorát. A résztvevőket Fásy Ádám, a Miss Intercontinental Hungary és a Top Model of the World Hungary licence tulajdonosa köszöntötte.

Fásy Ádám beszédében elmondta: a Magyarok Világszépe Szépségverseny döntője az összetartozás jelképét hordozza

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét itt lehetünk, köszönöm azt a vendégszeretet, amivel fogadtak bennünket és a lányokat. Tudjuk, hogy a világ legszebb női magyarok, elég ha Gábor Zsazsára gondolunk! A magyar lányok hordozzák a szépséget, tapsoljuk meg magyar hölgyeket, anyákat, nagymamákat, a gyönyörűséget – kérte Fásy Ádám, aki megköszönte Szepesi Tibor polgármesternek, hogy immár második alkalommal ad otthon Karcag ennek a nemes eseménynek.

– Nemcsak arról van szó, hogy a lányok kijönnek a színpadra és szépségükkel elvarázsolják az embereket, hanem arról is, hogy karitatív tevékenységet végzünk, kétmillió forintnyi adományt hoztunk a Madarász Imre Egyesített Óvodának. Az elmúlt 35 év alatt minden évben a gyermekeket célozzuk meg ajándékkal, és arról is szól ez a verseny, hogy Magyarországot népszerűsítjük a világban. Remélem, örülni fognak a ma estének, próbáltam olyan koreográfiát készíteni a lányoknak, hogy könnyebb, mégis tartalmas legyen. A lányok még sosem voltak színpadon, ez az első megmérettetésük, azt gondolom, ez igen nehéz. Itt van velünk 2023-as királynőnk Nánási Dorottya, aki megjárta már a nemzetközi versenyeket és a tavalyi győztes, Molnár Ramóna is, aki ma átadja a koronáját az este legszebb hölgyének. A mai nap egy szépségfesztivál, mely az összetartozás napja is számunkra, hiszen a határon túli magyar lányok is jelentkezhettek a versenyre. Vannak itt velünk vajdasági, kárpátaljai és erdélyi lányok is – mondta Fásy Ádám.

A szépségverseny döntőjén Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a versenyzőket és a nézőket

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Karcag város nevében nagy örömmel és büszkeséggel köszöntöm önöket a Nagykunság fővárosában a 2025-ös Magyarok Világszépe döntőjén. Megtiszteltetés számunkra, hogy ismét mi lehetünk a házigazdái ennek az ünnepnek, mert ahogy Fásy Ádám is mondta, ez az este valóban az. A szépség, a kultúra, a tehetség, a magyarság ünnepe. Ez a rendezvény különleges módon mutatja meg, hogy milyen sokarcú és értékes a magyar világ itthon és a határon túl. Ma este nem csupán egy szépségversenyt látunk, hanem egy hitvallást is. Egy közösség erejét, mely értéknek tartja a hagyományt, a női méltóságot, a kulturális gyökereket és azt a megfoghatatlan, mégis megkérdőjelezhetetlen ragyogást, amit szépségnek hívunk. A világ sokszor hajlamos elfelejteni, hogy a valódi szépség nem hivalkodó, hanem kisugárzó, nem felszínes, hanem mélyről fakadó, nem öncélú, hanem összekötő erejű. Ilyen szépségből most bőven van itt a színpadon és a nézőtéren egyaránt – jelentette ki köszöntőjében Szepesi Tibor polgármester.