Most lehull a lepel! Ezeket a fogásokat szeretik a legjobban a szépségverseny lányai

Karcagon már javában tart a bentlakásos tábori felkészítője a július 19-ei Magyarok Világszépe Szépségverseny indulóinak. A tizenhárom lány étrendjét Kiss Norbert, a Nimród Biohotel konyhafőnöke állította össze. Vele beszélgettünk, miközben egy könnyű salátát készítettünk a lányoknak gomolyával.

Különleges étrenddel készülnek a Magyarok Világszépe Szépségverseny döntőseinek Karcagon

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Nem első alkalommal főz már a szépségverseny lányainak. Volt-e most speciális igény?

– Igazából voltak külön kívánságok, az allergénekre: gluténra, laktózra, tojásra, olajos magvakra is oda kellett figyelnem az étrend összeállításánál, de volt nagyon speciális igény is. Az egyik hölgy vegetáriánus, laktóz érzékeny és tojást sem ehet, ő kicsit feladta a leckét, de megoldottam. Neki külön fogásokat készítünk mindennap, így ő is változatos ételt kap mindhárom étkezésnél.

– A kétfogásos menü mellé van-e sütemény?

– Igen, nyilván nem cukrászdai süteményeket, hanem éttermi, könnyebb desszerteket tálalunk. Tegnap például kókusztejes chia pudingot csináltam szamóca-kulival, az nagyon ízlett a hölgyeknek, de gesztenyepüré, somlói galuska is volt már, nyilván nem nagy adagokban.