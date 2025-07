Mezőtúri fejlesztések: lendületben az útépítések, hamarosan elkészül a bringapark is

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő több videós bejegyzésében összegezte az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit. Az egyik legfontosabb az volt, hogy a mezőtúri fejlesztések folyamatosan zajlanak, egyszerre több fronton is, de van, hogy az ott élők számára nem rögtön látványosan, ezért fordulhat elő, hogy akadnak elégedetlenkedő hangok.

Egy korábbi kép a bringaparkról, amely az egyik leglátványosabb a mezőtúri fejlesztések közül. Már a hivatalos átadás sincs messze.

Fotó: facebook.com / Szűcs Dániel

Mezőtúri fejlesztések - minden halad de van ami kevésbé látványosan

Sokan úgy gondolják, Mezőtúron nem történik semmi – ezzel szemben csak az önkormányzatnak közel tíz megvalósítás alatt álló projektje van

– mondta Herczeg Zsolt. Hozzátette, nemcsak az utak épülnek, hanem önkormányzati épületek is megújulnak, és olyan fejlesztések zajlanak, amelyek jelentősen emelik a település turisztikai értékét. A képviselő kiemelte, hogy a magánszféra is fejlődik, több vállalkozás kapott fejlesztési támogatást az elmúlt időszakban. A foglalkoztatási helyzet stabil, a mezőtúriak dolgozhatnak, és a város is „szépül, épül”.

Folyamatos útfejlesztések több városrészben

A város polgármestere, Szűcs Dániel szerint is jól haladnak a fejlesztések. Több, mint 70 utca érintett valamilyen formában, jelenleg a Széna utca, a Gát és a Kiss János út közötti szakasz aszfaltozása zajlik, de a munkálatok a Szalma utca felé is haladnak tovább.

A városvezetés célja, hogy ne csak az új útalap nélküli földes utcák szűnjenek meg, hanem a régi, rossz állapotú aszfaltos utcák is megújuljanak, például az Eszte Tamás út, a Faragó Bálint utca vagy a Köz­társaság utca. A közbeszerzési eljárások előkészítése több helyen is elindult, a városvezetés újabb beruházásokat tervez még az idei évre. Ezek természetesen kevésbé látványosak, hiszen "megelőző" folyamatok, melyek a háttérben történnek, de a változás csíráját jelentik.

Hamarosan elkészül a bringapark is – de még munkaterület!

Június 28-án indult el az új mezőtúri bringapark építése is, amelynek célja, hogy a fiatalabb korosztály számára is vonzó, biztonságos szabadidős lehetőséget nyújtson. A lelkesedés már most is látható az itt élő gyerekeken, mert már most, félkész állapotában is szívesen veszik birtokba. Ez azonban egyrészt balesetveszélyes, másrészt hátráltathatja a folyó munkálatokat, ezért a városvezetés arra kéri a lakosokat, - különösen a gyermekeket és szüleiket - hogy a hivatalos átadás előtt ne használják a pályát. Jelenleg a kerítésépítési munkák zajlanak, és még több kisebb feladat is hátra van. A megnyitás várhatóan július végére várható, addig türelmet kérnek a kivitelezők.