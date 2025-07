„Ez a kisvárosi kórház is tud remekül működni!” – megható szavakkal mondott köszönetet egy túrkevei beteg

– Manapság ritkán írnak jót az emberek az egészségügyről – kezdte történetét egy túrkevei idős hölgy. Facebook-bejegyzéséből megtudhattuk, hogy egy hetet töltött a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet belgyógyászatán. Súlyos görcsökkel vitték be, egy hét múlva azonban kellemes érzésekkel távozott a kisváros egészségügyi intézményéből.

Szép szavakkal köszönte meg egy túrkevei hölgy, hogy jól bántak vele a mezőtúri kórházban

Mentő vitte a mezőtúri kórházba

– Súlyosan begörcsöltem egy este, mentőt kellett hívnom – emlékezett vissza a történtekre a túrkevei nyugdíjas. – A sürgősségire vitt, ahol a mentőápoló átadott egy aranyos nővérnek. Mire ez megtörtént, már ott is volt az ügyeletes orvos, aki kikérdezett, és azonnal bekötöttek egy fájdalomcsillapító infúziót. Felkisértek az osztályra, de nem volt hálóruhám, mert bíztam benne, hogy még akkor hazamehetek. Egy kedves nővér hozott nekem hálóruhát és törölközőt is – sorolta az idős hölgy.

Másnap reggel súlyos gyulladást állapítottak meg nála az ultrahangos vizsgálattal.

„Az osztályon gyönyörű tisztaság volt”

– Azonnal elkezdődött a kezelés. Már a következő nap reggelén, ahogy kiléptem a kórterem ajtaján, azonnal érdeklődtek a nővérek a hogylétem felől, ez minden nap így történt. Egyszerűen nem tudtam meghatódottság nélkül kezelni a helyzetet. Az osztályon gyönyörű tisztaság volt, működött a légkondicionálás, úgy láttam, hogy semmi sem hiányzik. A főorvos mindenkinek a rendelkezésére állt! És a nővérek... Tüneményesek, még a műszak végén, nagyon fáradtan is készségesek voltak – tette hozzá meghatódottan a nyugdíjas, aki mosolyogva köszönt el a dolgozóktól, amikor hazamehetett.

„Nagyon kellemesen csalódtam”

– Amikor indultam haza, mindenki, aki műszakban volt ott állt a nővérpultnál, és jó egészséget kívánt. Hát ez az én kórházi történetem. Életemben most voltam harmadszor kórházban, de nagyon kellemesen csalódtam – fejezte be történetét, hozzátéve: nem azért írta le mindezt, hozzászólásokat gyűjtsön. – Nem muszáj kommentelni, de úgy éreztem, le kell írnom, hogy ez a kisvárosi kórház is tud remekül működni!