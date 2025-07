A sok keserűség és szitokszó már a múlté, tükörsima lett az óballai bekötőút

– Megígértük, megcsináltuk! 3,4 kilométer hosszan újult meg az óballai bekötőút – jelentette be közösségi oldalán Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, aki kulcsszerepet játszott abban, hogy ez a kijelentés egyáltalán elhangozhasson. Az évek óta kritikus állapotban lévő útszakaszon június 2-án kezdték el a munkálatokat, pénteken pedig az utolsó simítások is megtörténtek. Az óballai út most már biztonságosan járható.

Ilyen volt korábban a most felújított óballai út

Fotó: Facebook / Markót Imre

Befejeződött az óballai út felújítása - végre biztonságosan használható

Az érintett 3,4 kilométeres útszakaszt ráaszfaltozásos technológiával újították fel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága pedig a napokban befejezte a padka építését is. Ezzel befejeződtek a munkálatok a sokak által, sokszor átkozott útszakaszon.

A Törökszentmiklós és Óballa közötti 32126-os számú út állapota régóta megkeserítette a gépjárművel vagy kerékpárral közlekedők mindennapjait. Különösen csapadékos időszakban volt veszélyes amikor a kátyúkban összegyűlő víz gyakorlatilag járhatatlanná tette az útszakaszt. A helyiek sokszor panaszkodtak az állapotra, de időbe telt, mire hangjuk eljutott az illetékesekhez.

Az út felújítását hosszas utánajárás és egyeztetés előzte meg: a lakosság, a helyi önkormányzat és a Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője sokáig dolgoztak azon, hogy a problémát ne csak tudomásul vegyék, hanem tettekben is orvosolják az illetékesek. A képviselő hangsúlyozta, hogy az ilyen beruházások nem csupán a közlekedés biztonságát növelik, hanem a térség fejlődése szempontjából is kulcsfontosságúak.

...és így fest most, a felújítás után. A különbség látványos és bizonyára végiggurulni rajta is teljesen más élmény.

Fotó: facebook.com / Markót Imre

Az úthasználók nevében is köszönjük az útszakasz felújítását, hisz a korábbi út már tényleg alkalmatlan volt a megfelelő közlekedésre. Balesetmentes közlekedést kívánok minden arra közlekedőnek.

– írta közösség oldalán Markót Imre, a város polgármestere.

Az útfelújítás idején bevezetett korlátozásokat már a padka építése előtt feloldották, így a buszjáratok a megszokott rendben közlekednek – immár egy kényelmes, tükörsima úton.