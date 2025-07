Bejelentették: onkológiai ellátás indul Tiszafüreden

A Debreceni Egyetem (DE) szakmai felügyeletével indulhat el az onkológiai ellátás Tiszafüreden – számolt be hivatalos oldalán az egyetem. Mint az UniDeb.hu-n írták, az erről szóló megállapodást csütörtökön, az egyetemen írták alá. Eszerint a Debreceni Egyetem Klinikai Központja a jövőben szakmailag felügyeli és magas színvonalú diagnosztikai-, valamint terápiás hátterével segíti a tiszafüredi Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény onkológiai tevékenységét, a daganatos betegek követéses gondozását.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (balról), Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora és Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke a megállapodás hivatalos bejelentésén, a Debreceni Egyetemen. Az új együttműködés szerint idén létrejön az onkológiai ellátás Tiszafüreden

Fotó: UniDeb.hu

„Már most sokféle megállapodásunk van Tiszafüreddel, de a jövőre vonatkozóan is vannak közös terveink” – mondta el az UniDeb tudósítása szerint a DE rektora. Szilvássy Zoltán emlékeztetett, együttműködésük Tiszafüreddel kiterjed az oktatásra, az innovációra, az iparfejlesztésre és a betegellátásra is. Korábban hírportálunk is beszámolt róla, legutóbb a limnológiai szakterületen vonták szorosabbra a közös munkát.

Újabb mérföldkőnek nevezte a város életében a mostani megállapodást Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre kijelentette, azt szeretnék, hogy a tiszafürediek és a környéken élők a helyben elérhető legtöbb és legmagasabb szintű egészségügyi szolgáltatást kapják. A városvezető hozzátette, a kardiológia szakrendelés sikeresen működik néhány éve, most újabb egészségügyi szakrendeléssel gazdagodik a település.

Onkológiai ellátás Tiszafüreden: magasabb szintű ellátást kapnak a helybeliek

Az UniDeb a részletekről azt írta, az együttműködés célja, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának szakmai felügyeletével a tiszafüredi Kuthy Elek Egészségügyi Intézményben elkezdődhessen az onkológiai gondozás, a már kivizsgált és terápián átesett betegek állapotának követése, ellenőrző vizsgálata. A magasabb szintű ellátást, illetve a további kivizsgálást továbbra is a Klinikai Központban végzik.

A megállapodás kapcsán Hegyi György, a Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény vezetője a biztonságos betegellátást hangsúlyozta. Szerinte előnyös a tiszafüredi szakrendelés elindítása a betegeknek, mert a kontrollvizsgálatok miatt nem kell Debrecenbe utazni, hiszen helyben megkapják az ellást. Ugyanakkor, ha újabb kivizsgálásra, beavatkozásra van szükség, maguk mögött tudhatják a Klinikai Központ magas szintű intézményi hátterét.