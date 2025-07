Gyarapodik a szemét a szolnoki illegális lerakóhelyen

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Minden romokban a kiégett üzletháznál, a környéken nincs áram, az üzletek nem tudnak kinyitni - galériával, videóval

Szirénázásra ébredt szombaton a jászkunsági vármegyeszékhely: kigyulladt egy ház szombat hajnalban a szolnoki Árkád üzletsornál. A tűz a parkoló felőli egyik üzletházat érte. Annak teteje jórészt leégett. A tüzet reggelre eloltották a tűzoltók, a katasztrófavédelem jelenleg is két esetkocsival dolgozik a helyszínen.

Sokkhatás érte a szolnokiakat, mikor meglátták mi történt az Árkád üzletsoron

Tömegverekedés tört ki egy szolnoki szórakozóhelyen, székekkel törtek be a diszkóba

Tömegbalhé tört ki pénteken éjszaka, a jászkunsági vármegyeszékhely egyik diszkójában – értesült több forrásból hírportálunk. A tömegverekedés Szolnokon, a Mentetlen nevű városrészben történt egy szórakozóhelyen.

Kitört a tömegverekedés Szolnokon, péntek éjszaka, az egyik helyi szórakozóhelyen

Kigyulladt a lőtér, szolnoki helikopterek kezdték el hordani az oltóvizet egy közeli tóból – galériával

Pénteken egész napos bevetésen vettek részt a Magyar Honvédség helikopterei. Mint kiderült, tűz ütött ki a központi gyakorló- és lőtéren, ahol a levegőből végzett oltás nélkül jóval súlyosabb lehetett volna a helyzet.

A tűz oltásához a Bántai tóból folyamatosan merítették a Bambi bucket segítségével

Finom pezsgő, kellemes muzsika, igazi francia életérzés töltötte meg a szolnoki mozit – galériával

Buborékozó pezsgők, finom ízek, dallamok, amelyek egy másik világba repítenek. Péntek délután egy különleges hangulatú estére gyűltek össze a város szívében azok, akik vágytak egy kis franciás könnyedségre. A Múzsák terén minden adott volt ahhoz, hogy egy kis időre elfelejtsük a hétköznapokat.

Igazi francia sanzonok csendültek fel a Múzsák terén

Kiderült a titok: ezeknek az üzleteknek a termékeit találták meg a szolnoki határban – galériával, videóval

Szolnokon, az OBI mögötti füves területen egyre gyarapodik a szemét. Egy illegális szemétlerakó alakult ki, melyet főként gyorséttermek hulladékaiból formálódik.

Illegális szemétlerakó alakult ki a szolnoki OBI mögötti füves területen

Brutális viharral közeledik a hidegfront a Jászkunság felé, ekkorra érkezhet meg

A hőség után durva fordulat jön, heves zivatarok, jégeső, felhőszakadás és akár 100 kilométer/órát is meghaladó széllökések várhatóak. A front lassan halad át az országon, így a viharok akár az éjszakába is átnyúlhatnak. A HungaroMet több fokozatú vészjelzést is kiadott a Jászkunság térségére, kaotikusan alakulhat az időjárás.