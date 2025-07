Több súlyos kérdést is felvetnek a Tisza partján talált emberi maradványok

Napi összefoglaló – a legfontosabb hírek egy helyen.

Ízig-vérig tabu a lezárt Kossuth tér, ezzel néz szembe, aki mégis behajtott

Továbbra is témát szolgáltat a szolnoki belváros egy nevezetes pontja. A Kossuth térre behajtás, illetve olykor nem behajtás kapcsán most éppen az a téma vetődött fel az egyik szolnoki Facebook-csoportban, mekkora mértékű büntetés is járhat, ha véletlenül rossz felé haladunk tovább.

Gázolás történt a ceglédi uszodánál, egy sokkosan zokogó fiúért szemtanúk rohantak

Borzalmas hírről számoltak be az egyik Facebook-csoportban, egy kutyát ugyanis elütöttek, a gazdája a zebra mellett siratta kedvencét. A ceglédi gázolás híre messzire vezetett a poszt alatti kommentszekcióban, melyben terítékre kerültek a biciklisek és a rolleresek is.

Közeledő autót vettek észre a szolnoki járőrök, rémálommá vált, amikor indexelni kezdett

Éjszaka csaptak le a rendőrök Szolnokon egy fiatal férfira. Amikor jelzésükre a sofőr indexelni kezdett még nem tudták a járőrök, mi fog történni a következő percekben.

Állásinterjúról tartott hazafelé a ceglédi férfi, a vonaton jött rá, hogy mit tettek vele

Érdemes nagyon figyelni értékeinkre, még akkor is, ha elbóbiskolunk. A lopás a vonaton Szolnok és Cegléd között történt, az áldozat pedig egy állásinterjúról hazautazó férfi volt.

Fontos bejelentés: milliárdok érkeznek Szolnokra – ezekre a fejlesztésekre költik a pénzt

Az évekkel ezelőtt meghirdetett szolnoki Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) számos eleme megvalósult már, most július 14-én pedig további fejlesztési programokat jelentett be Szalay Ferenc. Íme, a részletek Szolnok új fejlesztési terveiről!

Életéért küzdő kollégájuk nem is sejtheti, mire készülnek érte a kisúji és karcagi tűzoltók

Egy karcagi származású, jelenleg Budapesten szolgáló tűzoltó súlyos balesetet szenvedett bevetés közben. Állapota kritikus, de nincs egyedül, családja, barátai, korábbi és jelenlegi kollégái, valamint ismeretlen segítők tucatjai mozdultak meg érte.

Emberi maradványokat sodort partra a Tisza a szolnoki belvárosban, a rendőrséget is riasztották

Megdöbbentő esetre hívta fel a figyelmet egy szolnoki férfi. Emberi maradványokra bukkant vasárnap a szolnoki Tisza-parton, ott, ahol számtalan felnőtt és gyermek megfordul naponta. Az ügy kegyeleti kérdéseket vet fel.