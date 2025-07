Szörnyű véget ért Abony közkedvelt gólyájának élete

Napi összefoglaló – a legfontosabb hírek egy helyen.

Napi összefoglaló: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A bizonyítékkal a kezében rohant a férfi, minden azon múlt, átér-e a síneken a közeledő vonat előtt

Ötvenmilliós bírság is járhat. Az illegális szemetelésért kiróható bírság összege ennek a sokszorosa is lehet, ha valaki cégként rak le tiltott helyen hulladékot. Az illegális hulladéklerakás büntetéseiről szóló legújabb rendelet szerint immár a helyszínen is büntethető az ilyen cselekedet. A NHSZ cégcsoport illetékeseit kérdeztük: mennyire jogkövetőek, illetve jogsértőek a szolnokiak e tekintetben.

Illegális szemetelés: utánajártunk, mennyire jogkövetőek, illetve jogsértőek a szolnokiak e tekintetben

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Árokba csapódott, majd visszarepült az útra – elképesztő baleset Tiszaföldvárnál

Árokba sodródott, majd az úttestre csapódott vissza egy személyautó Tiszaföldvár és Mezőhék között csütörtökön reggel. A becsapódás olyan erejű volt, hogy a járműből kiszakadt az akkumulátor is.

Árokba borult egy autó Tiszaföldvár és Mezőhék között

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Éjjel csöngött a férfi telefonja, egyik szomszédja hívta, hogy vérben úszik az udvara

Szörnyű hír érkezett a Pest vármegyei városba. A lakosság által szeretett abonyi gólya élete véget ért, majdnem két hónappal azután, hogy megmentették a Pingvines Óvoda kéményén található gólyafészekből.

Az abonyi gólya állapotáról tragikus hír érkezett

Fotó: Major Angéla / Forrás: Illusztráció

Hátborzongató hang rázta meg a várost, aztán 9 óra körül az első ember az utcára rohant

Megszólalt a lakossági riasztó rendszer csütörtökön délelőtt Jászapátin. A légvédelmi sziréna hangja sokakban félelmet keltett. Kiderült, hogy a katasztrófavédelem sziréna-ellenőrzést tartott a városban.

Pánikra sem ok! A sziréna ellenőrzés során a lakossági riasztó eszközök működőképességét ellenőrizte a katasztrófavédelem

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Meglepő, mit jelent valójában a like jel – az emojik világnapja lerántja a leplet

Akár egy szív, egy mosolygós fej vagy egy szikra, ma már mindannyian használunk emojikat az online térben. De biztosan ugyanazt értjük alattuk? Az emojik világnapja alkalmából utánajártunk, miért jelenthet mást egy emoji a különböző generációknak.

A like már nem mindig like. Az emojik világnapja emlékeztet, hogy a hangulatjelek is generációs különbségeket rejtenek

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Kiderült, kit vitt el a mentőhelikopter az abonyi baleset után, már csak imáikban bíztak a helyiek

Megrázó baleset történt Abonyban. Egy motorral közlekedő férfi egy öt éves kisfiút gázolt el járművével. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, amellyel később a gyermeket elszállították. A rendőrség megosztotta a felkavaró felvételt, melyet egy kamera rögzített a baleset helyszínén májusban.