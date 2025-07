Nem sokon múlt, hogy elbukja mindenét a férfi, akit telefonos csalók támadtak le

Napi összefoglaló – a legfontosabb hírek egy helyen.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Majd kiesett a szolnoki író kezéből a kagyló, amikor meghallotta, ki van a vonal végén

A szép emlékezetű búvésznek, Rodolfó mesternek volt a kedvenc mondása: „Figyeljék a kezemet, mert csalok!”. Természetesen a közönség soha nem tudott rájönni a trükk nyitjára, de nem is ez volt a cél. Pusztán az önfeledt szórakozás vágya kötötte össze a mestert a közönséggel. Azóta lényegesen bővült a bűvésztrükkök tárháza, s nem mindig a legjobb irányba. A banki telefonos csalások szinte mindennaposak, és ha nem vagyunk résen, könnyen ráfázhatunk.

Ma már számos, nem túl jóindulatú bűvésztrükkel is szembesíthet bennünket a világháló, többek között a banki telefonos csalással is

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Rejtélyes balesetekről beszélnek Földváron, áldozatokat szed az elátkozott szakasz

Csütörtök reggel újabb szerencsétlenség történt Tiszaföldvár határában, nem túl messze onnan, ahol korábban egy sofőr életét vesztette. A baleset Tiszaföldvár és Mezőhék között történt a reggeli órákban, melynek következtében a járműből kiszakadt az akkumulátor.

Újabb baleset Tiszaföldvárnál

Fotó: Nagy Balázs

Ismeretlen építményre bukkantak a Tiszában, öt méter mélyen találtak rá

Az 1562-ben épült török kori fahíd volt az első állandó folyami híd a Tiszán és egyben Magyarországon is. Ebből mára csak a cölöpök maradtak, melyeket 2003 augusztusában fedezett fel egy szolnoki lakos, amikor a Tisza akkori negatív negatív rekordján, mínusz 279 centiméteren állt. Most már azt is tudni lehet, hogy négy fahíd nyomait rejti a folyó.

A török hódoltság idején épült, kettő fahíd cölöp maradványai az Tiszában

Fotó: Major Angéla

Csodálattal figyelte a szolnoki közönség, ahogy lágyan csordogál a sűrű, aranyló csemege – galériával

Látványpergetésre hívták vasárnap a szolnokiakat. A nem mindennapi program keretében az is kiderült, mennyi mézet gyűjtött az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ tetején élő méhcsalád.

A minapi látványpergetés célja, hogy közelebb hozza a fogyasztókat a méztermelés alapjaihoz

Fotó: Nagy Balázs

Meghökkentő engedélyt adtak ki a Jászkunságban, skorpióevő idegen fajt hozhatott be valaki

Valakinek jóváhagyták a Jászkunságban, hogy tartson odahaza egy olyan állatot, ami mérges százlábút, skorpiót és dögöt is eszik. De vajon hogyan élhet meg mifelénk egy ormányos medve?

Ormányos medve a Debreceni Állatkertben. Nem hétköznapi állat

Fotó: Czinege Melinda / Haon.hu / Forrás: MW Archívum

Senkinek se merte elárulni a férfi, mi van a furcsa táskában, amit kocsija hátsó üléséről vett ki

Egy abonyi házaspár autóval érkezett bérelt szolnoki otthonához, de a házba már nem jutottak be. A rendőrök megállították őket, amit náluk találtak, azonnali intézkedést követelt.