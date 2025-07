Sportolás közben lett rosszul, életét vesztette a neves üzletember

Összefoglalónkban összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit.

Összefoglaló: mutatjuk a nap legfontosabb híreit

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A rabosítás napján váratlanul óriási titkot vallott be a kislányát rejtegető mezőtúri nő

Chantal Ildikó rendőröknek mondta el, hogyan élt egy évtizeden át elszeparálva a mezőtúri házban

Fotó: Illusztráció / Getty Images

Rabosították szerdán azt a mezőtúri nőt, aki több mint egy évtizeden át bújtatta kislányát a városban a gyerek olasz édesapja elől. Chantal Ildikó jelenleg tolmácsok segítségével ismerkedik apjával. Az anya azt mondta, semmit nem bánt meg.

Nemzetközileg keresett bűnözőt fogtak Cegléden, a helyiek megtudták és megmutatták, hol élt

A ceglédi Boróka játszótér

Fotó: Nagy Balázs

Megrázta Ceglédet a hír, amely szerint egy férfi kiskorúakról töltött le és tárolt tiltott tartalmakat. A gyermekpornográfia miatt előállított személy a lakosok szerint egy játszótér közelében élt – mutatjuk, melyik helyszín került reflektorfénybe az ügy kapcsán.

A bíróság asztalára kerül a szolnoki elektrolitgyárról szóló népszavazási kezdeményezés

A helyi választási bizottság keddi ülésén döntöttek: a bíróság felülvizsgálja, lehet-e népszavazást kiírni a szolnoki elektrolitgyár ügyében Fotó: Mészáros János

Fontos ügyben döntött kedden a helyi választási bizottság. Felterjesztik a bíróság elé a szolnoki elektrolitgyárról szóló helyi népszavazási kezdeményezést.

Sportolás közben lett rosszul, már nem tudták megmenteni, elhunyt az ismert cégvezető

Elhunyt Haraszti Péter

Forrás: Stiglincz Gábor

Súlyos veszteség érte a hazai üzleti életet, július 23-án, szerdán reggel futás közben rosszul lett és életét vesztette Haraszti Péter, a Szolnokon is érdekeltséggel rendelkező, a városban egy egészségházat üzemeltető TritonLife Csoport alapítója. Az üzletember feleségét és négy gyermekét hagyta e világon.

Elnyeli az ember kezét is, akkora repedések vannak a földben Tiszatenyőnél

Vastag repedések, száradó növények tárulnak a Tiszatenyő és Kengyel között autózók szemei elé Fotó: Mészáros János

Szükség lenne még csapadékra.

Több ezer négyzetméteren pusztított a tűz, lakóházak is veszélyben voltak

Lakóházakat is veszélyeztetett a tűz Kisújszálláson

Forrás: Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

Lakóházakat veszélyeztetett a lángoló nádas és száraz fű Kisújszálláson. A tűz Kisújszálláson mintegy 5000 négyzetmétert perzselt fel, és csak a tűzoltók gyors beavatkozásán múlt, hogy nem történt anyagi kár.

Szörnyű részleteket mutattak meg az új fotók arról, hogyan történtek az órási szolnoki rollerbalesetek

A harmadik balesetben egy felnőtt férfi sérült meg

Fotó: Nagy Balázs

Szolnok több pontján is megrázó közlekedési balesetek történtek az elmúlt hónapokban. Rollerbalesetek miatt álltak meg a járókelők,de egy mentőhelikopter is leszállt a belváros közepén. Bár az érintett utcák most csendesek, sokak számára nem múlt el nyomtalanul az, ami ott történt. Most megmutatjuk, hogyan néznek ki ezek a helyszínek.