Klórgázszivárgás miatt kiürítették a túrkevei strandot

Összefoglaló: vizsgálják a körülményeket Fotó: Nagy Balazs

Több tűzoltó jármű, mentőhelikopter és mentőautó is érkezett a túrkevei strandra – gyerekeket is kórházba vittek

Jászkunsági lányok lovas sikere Franciaországban – törökszentmiklósi és mezőtúri büszkeségek

Gratulálunk a magyar csapatnak a Generali Open de France versenyen elért sikerekhez! Csak így tovább!

Forrás: faceboo.com / Herczeg Zsolt

Hosszú évek után újra magyar lovasok álltak rajthoz – ezúttal az utánpótlás szakág képviseletében. A törökszentmiklósi Békési Kitti és a mezőtúri Vetési Virág a 4 fős magyar csapat oszlopos tagjaként ért el szép eredményt az idei Generali Open de France-on!

Ezt kell tenni, ha el akarjuk kerülni a NAV bírságolását, mutatjuk a részleteket!

A NAV kedden értesítette azokat az adózókat, adataik alapján 2025-ben átlépték az éves áfabevallásra vonatkozó értékhatárt, mégsem váltottak havi vagy negyedéves bevallásra Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Egy adminisztratív hiba, melyet most még büntetlenül lehet javítani, ám csak rövid ideig. Aki most nem lép, akár százezreket is bukhat.

Elakadt egy síneken hosszában haladó autó a szolnoki vonalon, szokatlan mentésre volt szükség

Egy, a Kőér utcai vasúti átjáróban elakadt személygépkocsi akasztotta meg a vasúti forgalmat kedden hajnalban Kőbányánál Forrás: infostart

Még döcög a vasúti közlekedés a ceglédi és lajosmizsei vonalon, miután hajnalban Kőbánya alsó és Kőbánya Kispest között a Kőér utcai átjáróban elakadt egy személygépjármű.

Fotó: Nagy Balázs

Kedden délelőtt százhúsz embert kellett kimenekíteni a Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Apartman és Kemping létesítményeiből. A strandon klórgáz került a levegőbe a vízkezelés során. A helyszínről többeket kórházba szállítottak. A klórgázmérgezés Túrkevén mind a fürdővendégek, mind a strand munkatársainak teljesen felborította a napját. Azóta azonban már kiderült, hogy a veszély elhárult, és július 30-án szerdán ismét várják a fürdőzni vágyókat.