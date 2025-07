Ágyúgolyók és jégtáblák formálták Szolnok múltját – a török kori híd titkai mesélnek a város viharos történelméről

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: a 18. századi fahíd a török kori hidak és a jelenlegi Tisza-híd között helyezkedett el Fotó: Major Angéla

Tűz, jég és ágyúgolyó is pusztított Szolnokon, a török kori híd maradványai a bizonyítékai ennek

Tűzvész, jégáradás, háborúk és újrahasznosított tölgyfa cölöpök formálták Szolnok történelmét a Tisza felett. A folyó mélyén ma is ott rejtőzik minden egykori fahíd maradványa.

Az ügyészség indítványozta, de a bíróság nem tartóztatja le a szolnoki tömegverekedés három gyanúsítottját

A tömegverekedés Szolnokon még július 25-én történt. A rendőrség azóta 9 embert hallgatott ki, és kezdeményezte 3 férfi előzetes letartóztatását, ezt azonban a bíró nem rendelte el

Az ügyészség letartóztatást kért, a bíróság viszont nem látta indokoltnak. Egyelőre ez a mérlege a tömegverekedésnek Szolnokon, mely július 25-én este robbant ki a Mentetlen nevű városrészben. Egy szórakozóhelyről indult a balhé, amelynek végén székek és ásók is előkerültek. A verekedésről készült videók azóta is terjednek, a rendőrség pedig már 9 embert is kihallgatott.

Újranyitott a fürdő, a keddi klórgázveszély felelőséről pedig kiderült valami

A túrkevei klórgázmérgezésnek talán nagyobb volt a füstje, mint a lángja. A katasztrófahelyzetet minden érintett jól kezelte, a létesítmény szerdán reggel már ki is nyitott.

Kedden délelőtt váratlanul be kellett zárni a túrkevei standot, miután mérgező gáz került a levegőbe a vízkezelés során. A túrkevei klórgázmérgezés sokakat megmozgatott. Az eset kapcsán megszólalt többek között a polgármester is.

Az egyik legismertebb krimiíró könyve alapján öltek meg két embert Jászberényben

A hírhedt Taczman-per közel húsz évvel ezelőtt vette kezdetét dr. Pongrácz Zsolt bírói tanácsa előtt Forrás: ÚN Archív

Három napon keresztül tartott a helyszíni szemle, miután közel húsz éve, 2006. február 5-én jászberényi lakásukban holtan találták az 51 éves id. Taczman Eleket és 44 éves feleségét. A kettős gyilkosságot az áldozat fia, a 21 éves T.E. jelentette a rendőrségnek február 5-én. Mint később kiderült, a rendőrség szerint a bejelentő azonos a hihetetlen brutalitással véghezvitt gyilkosság elkövetőjével. Közel húsz éve nyitották meg a Taczman-per aktáját.

Nagyon fontos intézkedésre volt szükség az Árkád üzletháznál a szombati tűz után

A szolnoki Árkád üzletházban történteknek van még utóélete. Aki a helyszín közelében jár, legyen óvatos. Lezárásra kell számítani Fotó: Árkád üzletház

Sokakban még most is élénken élnek a szombati tűz pillanatai. A szolnoki Árkád üzletházban történteknek van még utóélete. Aki a helyszín közelében jár, legyen óvatos. Mutatjuk, miért.