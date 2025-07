Lehúzza a rolót az egyik leghíresebb üzletlánc, amely 9 boltot üzemeltet a Jászkunságban

Két évvel ezelőtt még kétezer új üzlet megnyitását tervezte a német piacon, most mégis fizetésképtelenséget jelentett be a Pepco boltokat üzemeltető német leányvállalat – írták a német hírportálok. Az Pepco csődje hatalmas port kavart Magyarországon is.

Pepco csőd: Németországban már több helyen is lehúztákaz üzlet rolóját

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Az üzletlánc hazánkban is ismert alacsony árairól, s éppen emiatt került nehéz helyzetbe. A Pepco Group szerint bár Európa szerte profitál az olcsóbb árakra érzékeny vásárlók spórolási szokásaiból, mégis változtatnia kell. A csoport átstrukturálná németországi fiókhálózatát, melynek érdekében a Pepco Germany még július 21-én önigazgatási eljárást indított a Berlin-Charlottenburg kerületi bíróságon.

Ausztriát már tavaly megfújta a változtatás szele, ugyanis a népszerű márka 2024-ben vonult ki az országból.

Nem csak Németországban került nehéz helyzetbe az üzletlánc

Idén márciusban az Origo adott hírt, miszerint a Pepco Group Egyesült Királyságban jól ismert leányvállalata a Poundland került nehéz helyzetbe. A 784 boltot működtető diszkont áruházlánc ugyanis adósságokat halmozott fel a konkurenciával telített piacon.

Korábban már arról is beszámoltunk, hogy 2024 tavaszán még hackertámadás is érte a vállalatot, mely során több milliárd forintot loptak el a cég magyarországi ágától.

A Pepco csődje kihathat a magyar üzetekre is?

Az országban jelenleg közel 350 Pepco érhető el. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében 9 üzlet található meg, melyből 3 a vármegyeszékhelyen üzemel. További üzletek megtalálhatóak: Karcagon, Kunszentmártonban, Mezőtúron, Tiszaföldváron, Tiszafüreden, Törökszentmiklóson és Túrkevén.

A hírek hallatán aggódhatnának a jászkunságiak, ám a mostani, friss bejelentés szerint, csak a németországi üzletekről szól a csődeljárás, a magyarországi boltokat nem említi.