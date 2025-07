Benedek Szabolcs – a történetek embere, aki Szolnokon érett íróvá

A Prima Primissima Díj Magyarország egyik legrangosabb elismerése, amelyet 2003 óta ítélnek oda a tudomány, művészet, oktatás, sport és közélet kiemelkedő képviselőinek. A díjrendszer háromlépcsős: kategóriánként három jelölt kapja meg a Prima Díjat, közülük pedig egy – szakmai zsűri vagy közönségszavazás útján – elnyeri a Prima Primissima címet. Már maga a Prima Díj is nagy presztízsű elismerés, amely nemcsak szakmai, hanem erkölcsi és anyagi megbecsülést is jelent. Benedek Szabolcs író ebben az évben irodalom kategóriában kapott jelölést.

Benedek Szabolcs, a Prima Díj jelöltje irodalom kategóriában.

Fotó: Szepesvári Petra / Helikon Kiadó

Kicsoda Benedek Szabolcs, a Prima Díj jelöltje?

1990-ben jelent meg első novellája az Új Néplap hasábjain, amely egy disztópikus írás volt, Az utolsó emberöltő címmel. Ezt hamarosan követte a második, és a nyilvános publikáció óriási motivációt jelentett számára.

Később a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett diplomát politikatudomány szakirányon, de az irodalom végigkísérte. Prózai írásai – köztük novellák, tárcák és kritikák – rendszeresen olvashatók napilapokban, hetilapokban és irodalmi folyóiratokban.

Első kötete 1997-ben jelent meg, amelyet azóta 27 másik követett, melyek között vannak történelmi regények, napjainkban játszódó novellák és tanulmányok is. 1999 és 2001, valamint 2009 és 2020 között tagja volt az Eső című irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának, ezenkívül szerkesztett több szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvet is, és fordításban is munkálkodott.

Legújabb regénye, a Hídváros Szolnok első írásos említésének 950. évfordulójára készült, és a város történelmét dolgozza fel, korszakokon és sorsokon keresztül.

Benedek Szabolcs írói világa gazdag, sokszínű, mégis mindig hiteles. Nem az irodalmi divatokat követi, hanem saját tempójában, saját látásmódjával építkezik. Nála a történetek sokszor egy utcán elcsípett mondattal vagy egy régi újságcikkel indulnak. Regényei gyakran intuitíven formálódnak:

„Mintha egy tájban járnék, és ahogy haladok előre, úgy válik egyre tisztábbá a kép.”

Benedek Szabolcsot az irodalom iránti alázat, a figyelem és a kitartás vihette el idáig – és épp ezek miatt lesz érdemes figyelni rá ezután is.