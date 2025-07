Élő rendszernek tekinti a várost, közel két évtizede dolgozik Jászberényért a Prima Díj-jelölt

– Építészet iránti érdeklődésem, szeretetem már gyerekkoromban elkezdődött. Ennek pontos oka ismeretlen, de emlékszem, hogy egész füzeteket rajzoltam tele tervekkel – kezdte Alvári Csaba. Jászberény főépítésze a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) helyi szervezete által meghirdetett Területi Prima Díj egyik várományosa.

Alvári Csaba, a Területi Prima Díj jelöltje építészet kategóriában

Fotó: Beküldött

Kiemelten fontosnak tartja a helyi értékek védelmét a Prima Díj-jelölt

Alvári Csaba szülővárosában, Jászberényben a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. Első diplomáját az Ybl Miklós Főiskolán szerezte, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait. Családjával a fővárosban telepedett le, a Wekerletelepen élnek, így munkái jelentős része is itt született meg. Alapító tagja a Wekerlei Társaskör Egyesület építészklubjának. Évekig dolgozott építészként tervező irodában és mellette a saját kisebb munkáit is nagy elhivatottságokkal végezte. Tervezett lakóépületeket és iskolát is a XVI. kerületben, de műemlék-felújítás és tetőtérbeépítés, felújítás tervezésének egész sora kötődik a nevéhez. Sok éven keresztül dolgozott együtt Prekuta Jánossal, a magyarországi zöldtető-építés egyik atyjával tetőkertek tervein és megvalósításában.

Szabadidejében íjakat készít, sportol és kedvenc hangszerén játszik

– 2007-ben lettem főépítész miután szülővárosomban, Jászberényben sikeresen pályáztam a munkakör betöltésére. Később Dány és Kóka főépítésze is lettem. Mindemellett a tervezést sem adtam fel. Olykor megterhelő, de azt gondolom, hogy túlzottan egyoldalúvá váltam volna, ha nem így teszek. Főépítészként legfontosabb alapvetésem, hogy a várost egy élő rendszernek tekintem. Ez azt jelenti, hogy az egyes elemeivel úgy kell foglalkoznom, hogy közben az egészet is nézem, hiszen minden mindennel összefügg. Második alapvetésem a következetesség és ezzel együtt az egységes szemléletű fejlesztés, ezért kidolgoztam a közterületeken alkalmazható anyagminőségek, színek, utcabútorok egységes rendszerét. Harmadikként a szelíd meggyőzés erejét használom mindenkivel szemben, ami majdnem mindig sikerül – foglalta össze hivatásának alapelveit Alvári Csaba, aki fontosnak tartja a helyi értékek védelmét, legyen az épület, zöldfelület vagy akár egyedi növény és az utóbbi években kiemelt figyelmet fordít a csapadékvíz megtartására is.

A fenntartható fejlődésért, a természeti értékek megtartásáért és a településkép alakításáért végzett kimagasló munkáját tavaly Faragó László Környezetvédelmi Díjjal ismerte el a jászberényi önkormányzat. Több mint másfél évtizedes következetes, magas szintű tevékenységéért, szakmai közéleti szerepvállalásáért 2024-ben megkapta az Év Főépítésze Díjat.

Szabadidejében ha éppen nem tervez, akkor íjakat készít, igazolt atlétaként edzésekre, versenyekre jár és kedvenc hangszerén, gitáron játszik.