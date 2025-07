Molnár János őrnagy: a légierőzenekar karmestereként számára első a haza védelme, utána jöhet a szórakoztatás

Az idén 55 éves szolnoki légierő-zenekar, vagy ahogy a katonai etiketben hivatalosan használt, a Magyar Honvédség Légierő Zenekar Szolnok az elmúlt években már számos elismerést bezsebelt. A többnyire rézfúvósokból álló együttest korábban jutalmazták már Területi Prima Díjjal, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Művészeti Díjjal, legutóbb, az idei kultúra-napján pedig elnyerte a legrangosabb városi elismerést, az Ezüst Pelikán-díjat is. Jelenlegi karnagyát, Molnár János őrnagyot, aki idén nyáron nyolcadik éve dirigálja a zenekart, korábban a Szolnokért Emlékérem Arany Fokozata kitüntetésben részesítették. Az egykori furulyást, trombitást, tubást nemrégen pedig felterjesztették a Területi Prima Díjra is.

Prima Díj-jelölt: 2025-ben Molnár János őrnagy (jobbra), az MH Légierő Zenekar Szolnok karmestere is a várományosok között szerepel

Fotó: Mészáros János

Molnár János hajdanán a síp utáni legegyszerűbb népi fúvós hangszeren, a furulyán kezdett el hangszeres zenét tanulni. A füzesabonyi zeneiskola zenekarában váltott át nemesebb zeneszerszámra, a trombitára, majd egy mélyebb hangzásúra és méretesebbre, a tubára. Ezzel a hangszerrel került be Miskolcra, a zeneművészeti szakközépiskolába.

A miskolci éveiben már nem csupán tanulta a zenét, hanem át is adta másoknak. Az iskolai zenekarral, valamint az időközben alakult rézfúvós kvintettel már számos fellépése volt. Innen egyenes út vezetett a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Karára, ahol harmadévesen már tanított is, majd a sorkatonaságot Egerben tudta le. A főiskolát már továbbszolgáló katonazenészként fejezte be, miközben az egri helyőrségi katonazenekarban játszott.

A 90-es évek közepén Szolnokon karmester-helyettesi tiszti állást hirdettek, amelyre jelentkezett és 1994-ben fel is vették. Helyettes karnagyként a zenekarban tubázott is. Egy rövidebb kirándulást tett a szentendrei katonazenész-képző tiszthelyettes iskolán, majd 2005-ben visszatért Szolnokra. Hivatalosan 2017. július 1-től az MH Légierő Zenekar Szolnok vezető karmestere, a jászkunsági vármegyszékhely lokálpatrióta lakosa.

Prima Díj-jelölt 2025-ben: Molnár János

Molnár János őrnagy és a szolnoki légierő-zenekar munkáltatója a Magyar Honvédség, illetve az MH Kiss József 86. Helikopterdandár. Számukra első a haza és a magyar emberek védelme, és csak ezt követi a szórakoztatás. A szolnoki katonazenekar az utóbbi években már a könnyedebb műfajokban is jeleskedik, mi több, számos sikert arat a táncos, humoros előadásaikkal, ezáltal is hidat képezve a mundéros állományok és a civil lakosságok között.