Szakmája minden lépcsőfokán megfordult, három évtizede dolgozik a nézőkért a Prima-jelölt

Tálas Lászlót idén harminc éve, 1995 nyara óta foglalkoztatja a Szolnok Televízió. Három évtizedes munkássága elsősorban a kultúra, a művészet, a helytörténet, valamint a környezet- és természetvédelem kapcsán lehet ismerős a nézők számára. Második alkalommal került a Prima Díj-jelöltjei közé.

A 2025. évi Prima Díj-jelöltek között ismét szerepel Tálas László, a Szolnok Televízió munkatársa

Forrás: ÚN Archív

A szakma minden lépcsőfokán megfordult, precízen, megbízhatóan, kiváló színvonallal végzi feladatát a kamera és a mikrofon bármely oldalán. Hírszerkesztő, szerkesztő, riporter, műsorvezető, de még főszerkesztő is volt, míg jelenleg szintén a frontvonalban tevékenykedik. Kezdetektől fogva bedolgozik az országos kereskedelmi csatornáknak és a közmédiának. Másfél évtizede az MTVA vidékszerkesztője.

Aktívan foglalkozik számítógépes grafikával, animációval. A számos városi és vármegyei, egyéb szakmai elismeréssel kitüntetett televíziós korábban, öt éven keresztül két szolnoki középiskolában is tanított médiaismeretet és számítógépes animációt.

Magánemberként is kutatja Szolnok és a Jászkunság, az Alföld értékeit, a térség múltját. Büszke a jász és a kun gyökereire, miután anyai ágon nagykun-, apai ágon pedig redemptus jász ember.

A televíziós Prima Díj-jelölt televízió nélkül...

– Gyermekkoromban édesapám rádiót hallgatott, anyukám olvasott, televíziónk pedig nem volt. Ezáltal én is rádiót hallgattam és olvastam, illetve a határt, a természetet jártam. Már korántsem vagyok gyermek, a technológiai vívmányok is utolértek, de a régi családi szokásokat ma is tartom. Továbbra sincs televízióm, a tévéből nekem épp elég a munkahelyi környezet, de még csak moziba sem járok – avat be magánéletébe is Tálas László.

Akiről az is kiderült egy két évvel ezelőtti podcast-beszélgetésből, miszerint fél litert bort sem ivott meg életében, miközben Cserépfalun van egy aprócska borpincéje, melyben csupán az a két üveg „repi” bora van elfektetve, melyeket az egyik alkalommal párjával vitt oda, de sohasem adódott, hogy „felüssék” és jól meg is igyák azokat...