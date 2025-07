Prima Díj-jelölt: Zelei Gábor szerint a humor nem tréfadolog, hanem életszükséglet

– Szolnokon születtem, itt is nőttem fel. Vannak jobb helyek, de engem nem érdekelt. A tévében megnéztem, ami nekem kell. Itt találtam színházat, itt is kezdtem el… – szedte rímbe pályája kezdetét a Prima Díj-jelölt Zelei Gábor, aki egyébiránt jártas a zenés műfajokban, előszeretettel ragad gitárt is, ha muzsikálni, dalolni vágyik.

Zelei Gábor a Magyar Színház, Film- és Táncművészet kategória 2025-ös Prima Díj-jelöltje. A Bartók-Pásztory-díjas színész énekhangját és gitárjátékát is szereti a közönség.

Forrás: Szolnoki II. RF általános iskola fb-oldala

A Szolnoki Szigligeti Színház gyermekszereplőket keresett. Rögtön szerepet is kaptam egy előadásban, melyet ma már csak úgy emlegetnek, hogy a „sáros Macbeth”. Banquo fiát, Fleance-t játszottam Csiszár Imre rendezésében, Polgár Géza volt az apám. Azt hiszem itt dőlt el minden, végleg. Tanultam a Magyar Nemzeti Balettintézetben is, majd a szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán érettségiztem

– vallja magáról.

A szolnoki születésű (1966) Zelei Gábor tehát a szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán érettségizett 1985-ben. Még abban az évben, két osztálytársával, Mészáros Istvánnal és Horváth Gáborral együtt szerződtették őket a Szolnoki Szigligeti Színházhoz. Pályáját tehát 1985-ben, még Schwajda György igazgatása idején, csoportos szereplőként kezdte a Tisza-parti teátrumban – érdekesség, hogy említett osztálytársai több évtizede a kollégái is...

Alig telt el egy év, 1986-ban vándorbotot vett magához, hovatovább vándorszínész lett, hiszen kipróbálta magát más teátrumokban is. Az 1987-es évben már a Szegedi Nemzeti Színházban találjuk, de a ’90-es évek elején játszott a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban, majd a Miskolci Nemzeti Színházban is. Később, 1995-től a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban lépett színpadra, 1998-től pedig ismét a Szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja, viszont 2002-ben a fővárosi Nemzeti Színház is foglalkoztatta.

Ritkán, ha van időm, a klubba bejárok. Ismerek mindenkit, kollégát, barátot. Egy biztos: mindennap tanulok, vagy játszom. Még nem vagyok öreg, de nyugalomra, békére vágyom

– foglalta össze hivatását és hitvallását a Prima Díj-várományos.

Mozivásznon, tévében is közkedvelt a Prima Díj-jelölt

Zelei Gábort nem csak a színpadi deszkák, hanem a filmvásznak is kedvelik. A 2000-es években a Szőke András-Badár Sándor párossal összeállva, kiegészülve az állandó társulatot többé-kevésbé jelentő Szarvas Józseffel, Derzsi Jánossal, Fábry Sándorral, Reviczki Gáborral, Gáspár Tiborral és más vidámszellemű profi- és amatőrszínésszel, korszakalkotó filmvígjátékok burleszkhőse lett. Közkedvelt moziképek, melyekben szerepelt: Zsiguli (2004), Hasutasok (2007), Bakkermann, Brigádnapló (2023); illetve televíziósorozatok: Munkaügyek, Hacktion, Az állampolgár, Freud.