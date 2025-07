Rejtélyes autóroncsra bukkant egy túrázó a szolnoki erdőben, teli van ijesztő tárgyakkal a kocsi

Rejtélyes autó hever az erdőben Szolnok környékén. A járművel egy férfi vette észre, aki Tószeg felől autózott a vármegyeszékhelyre. Mint meséli, útja során egy fehér foltra lett figyelmes a fák között.

Számos kérdést felvet az elhagyott rejtélyes autó a kiserdőben

Fotó: Mészáros János

Számos kérdést felvet a rejtélyes autó Szolnokon

– Alaposabban szemlélve a területet előbb egy derékba tört fatörzs, majd az újabb letört ágak és az ösvény egy elhagyott autóhoz vezettek. A fehér karosszérián jól látszik egy kis Mercedes embléma és felirat. A nyitott csomagtartóban már semmi sem található, ugyanígy a vezető oldali ajtó is nyitva állt. Egyébként teli van számomra ijesztő dolgokkal a kocsi. Belül a kinyílt légzsákon kívül a letört tükör hever az ülésen – meséli a szemtanú. Elmondása szerint valószínűleg már a motorháztetőt is felnyitották , mert a légszűrő műanyag tartója az autó orrán hever. A kerekektől is megszabadították a kocsit.