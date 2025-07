Szörnyű részleteket mutattak meg az új fotók arról, hogyan történtek az órási szolnoki rollerbalesetek

A rollerbalesetek hatalmas port kavartak Szolnokon — négy is történt négy hónap leforgása alatt. Az esetek rengeteg szemtanút hagytak maguk után, akik a szörnyű élmények terheit örökké vállaikon cipelik, és talán már soha nem fognak tudni úgy tekinteni a város ominózus pontjaira, mint azelőtt. Mutatjuk, hogy mi látható ma a szerencsétlenségek helyszínein!

Az első rollerbaleset helyszíne

Fotó: Nagy Balázs

Április 24. — a Szapáry utcában történt rollerbaleset

A képen látható, kerékpárútra belógó fának csapódott neki az a szolnoki fiú, akihez a baleset következtében mentőhelikopter szállt le a Kossuth térre áprilisban. Akkor többen is összegyűltek a járdán, egyesek még a fiatalkorú sérültet is segítették a mentőegységek érkezéséig. A fa azóta is változatlanul nyúlik be a biciklis sávba, körülötte viszont most csend és nyugalom honol – az aggodalom és a propeller zúgása helyett. Árnyékában semmi nem utal arra, milyen tragédia történt itt néhány hónapja, amikor egy egész város reménykedett egy fiatal felépüléséért. Mégis, aki tudja, mi történt itt, másként néz erre az útszakaszra.

A második baleset a Tisza-parton történt

Fotó: Nagy Balázs

Április 28. — Tiszaparti sétány

Néhány nappal később és nem sokkal messzebb a Szapáry utcai elektromos rolleres baleset helyszínétől újabb szerencsétlenség rázta meg a várost. Akkor egy fiatalkorú lány esett el a Tiszaparti sétányon az elektromos járművel, és szenvedett súlyos sérüléseket. A baleset után még napokig látható volt egy kisebb vérfolt is, amit azóta a járókelők léptei és az időjárás végleg eltüntettek. A gyermekek kacaja ma már újra betölti a környéket, és talán eszébe sem jutna egy nem helybélinek, hogy néhány hónappal ezelőtt, a sétány ezen pontján félelem és csend uralkodott.

A harmadik balesetben egy felnőtt férfi sérült meg Fotó: Nagy Balázs

Május 13. — Thököly úti felüljáró

Májusban egy 49 éves férfi döntött úgy, hogy alkoholos befolyásoltság mellett is rollerre száll, melynek következményeként elesett a Thököly úti felüljárón. A helyszíni fotókon látható, hogy a járda egyes részein kisebb kátyúk találhatók, valamint az autós forgalomtól semmi sem választja el az ott közlekedőket, így végképp nem volt jó döntés ilyen állapotban rollerrel közlekedni. Az eset súlyos sérülésekkel végződött. A szemtanúk beszámolói szerint a látvány sokkoló volt, amire mostanra már semmilyen nyom sem emlékezteti a lakosokat.