A leendő sertéstelep szagától tartanak a szőlősiek, már nem titok, mit vittek magukkal a meghallgatásra

– A tiszaszőlősieket a kutya nem kérdezte meg erről. Márpedig a petíciót aláírók nem kérnek a sertéstelepből. Családosok, vendégház-tulajdonosok vannak köztük, akik azt szeretnék, hogy Tiszaszőlős turisztikai hellyé emelkedjen.

Ha annyira szuper ez a sertéstenyésztő, akkor miért nem viszik máshová? Miért Tiszaszőlősön akarják megvalósítani?

– vetette fel Hőgye Renáta. Kiemelte, nem a hazai hústermeléssel van baj. Jó, hogy vannak olyan vállalkozók, akik ebbe belefognak. De szerinte ennek nem ott lenne a helye, ahol az emberek üdülőházakat szeretnének építeni.

A beruházó azt ígéri, nem jár kellemetlenséggel a leendő telep

Dr. Fülöp Gyula ügyvezető arról szólt, a beruházás célja, hogy a magyar családok asztalára egészséges élelmiszer kerüljön. Mint mondta, a szintén Tisza-tavi Abádszalókon és Tiszafüreden sokkal több sertést tartanak, nagyobb telepeken, mégsem panaszkodnak a turisták, hogy probléma lenne. Ígérete szerint pedig betartanak minden vonatkozó előírást, azt akarják, hogy a telepnek semmilyen kellemetlen hatása ne legyen az ott lakókra nézve. A cégvezető kitért arra is, a helyszínen korábban is állattartó telep volt, csak idővel a régi épületek elavultak. Most modern technológiájú csarnokokat hoznak létre helyettük.

A beadott engedélykérelem szerint itt épülne meg a tiszaszőlősi sertéstelep

Utóbbi kapcsán Sánta István megjegyezte, annak idején háromszáz-ötszáz sertést tartottak ott, ami nem összevethető a tervezett ötezerrel. De a férfi szerint lényeges az is, hogy a leendő telep szennyvíztárolója közel van egy ökológiai magterülethez és a Tisza-tóhoz. Az egész éves meteorológiai adatokat figyelembe véve pedig a várható szaghatás 2-2,5 kilométer is lehet, amibe már vastagon beleesik a lakott terület, és a közeli temető is.

A hatóság részéről megnyugtatásul elhangzott, minden lehetséges szempontból vizsgálják a várható hatásokat, eztán döntenek csak az engedélyekről. Egyúttal a tiltakozók kérdéseit, aggályait tartalmazó beadványát eljuttatják a beruházóhoz is. Azok érvekkel, számításokkal alátámasztott megválaszolására egy hét áll majd rendelkezésre.