Itt a nyár és vele együtt a strandszezon

Itt a nyár és vele együtt az igazi jó idő. A vármegye egyik kiemelt turisztikai helyszíne a Tisza tó is várja a kikapcsolódni vágyókat. A szabadvízi strandon a fürdőzés mellett strandfoci és röplabda pálya és több vízi sport lehetősége is várja az aktív pihenést keresőket. A tó körbe kerekezése igazi aktív kikapcsolódást nyújt, főleg ha a tiszafüredi szabadstrandot is útba ejtik a kirándulók.