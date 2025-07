Öt szabadstrand a Tiszánál, ami mindenkit elkápráztat, ráadásul semmibe se kerül

A strandfürdők fejlődésével kaptunk csúszdákat, feszített víztükörrel ellátott modern medencéket, sodrófolyosókat és mindenféle élményelemet. Mindezzel együtt a belépő árak is nőttek, így egy-egy családi fürdőzés több tízezer forintba kerülhet. Szerencsére azonban itt van nekünk a Tisza, melynek partján több olyan szabadstrand is található a megyében, amelyet teljesen ingyenesen látogathatunk.

Nagykörü az egyik az 5 szabadstrand közül, ahol egyáltalán nem kell fizetni a belépésért.

Fotó: Mészáros Géza

Ön szerint melyik a legjobb szabadstrand a Tiszán?

Már a nyár közepén járunk, túl vagyunk pár hét kánikulán is, úgyhogy bizonyára sokaknak vannak tapasztalatai az alább felsorolt szabadstrandokról is. Van, amelyik ezért jó, van, amelyik azért. Ha valamelyiket még nem látogatta meg, lehet, hogy most jött el az ideje!

Szolnoki szabadstrand – a város szívében

A szolnoki szabadstrand vitán felül a legkönnyebben elérhető: elég csak átsétálni a Tiszaligeten, és máris ott a homokos part, ahol már évek óta biztonságosan lehet fürdőzni. A kényelmet öltözők, zuhanyzók, értékmegőrző, napernyők és büfék biztosítják, a biztonságot pedig vízimentők és strandőrök garantálják. Ráadásul kutyabarát szakasz is van, így a négylábúak sem maradnak ki a mókából.

Nagykörűi szabadstrand – a klasszikus Tisza-parti élmény

A Közép-Tisza legnépszerűbb szabadstrandja Nagykörűben található, és nem véletlenül. A homokos, lankás part, a hatalmas fák árnyéka, a játszótér, a lombkoronasétány és a sportpályák kifejezetten család- és gyerekbaráttá teszik. Három büfé, sátorozási lehetőség, rendezett vizesblokk, vízőr, mentőcsónak és strandszolgálat gondoskodik a kényelemről és a biztonságról.

Tiszavárkonyi szabadstrand – nosztalgikus élmény a természet kedvelőinek

Ha Ön inkább a csendes, természetes élmények híve, a tiszavárkonyi szabadstrand ideális választás. Itt nincs kiépített szolgáltatás – se büfé, se mosdó – de éppen ez adja a báját. A parton délutánra árnyék is vetül, a sekély víz pedig órákra lefoglalja a gyerekeket. Arra azonban figyelni kell, hogy itt se strandőr, se víziőr nem felügyel, így mindenki saját felelősségére fürdik.