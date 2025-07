Épp a házuknál felbukkant óriási kupacot nézték a lakók, amikor furcsa tárgyat vettek észre a szemétben

Hírportálunk már néhány hete foglalkozott a környék szemétproblémájával. Akkor arról számoltak be a lakók, hogy ismeretlen személyek ablakkeretet pakoltak le az egyik társasház kukája mellé. Azóta úgy tűnik, hogy a helyzet nem javult. Most újabb szemétkupac jelent meg, szintén a Csokonai úton.

Szemétkupac Szolnok egyik forgalmas utcájában: mi a megoldás?

Fotó: Beküldött

Szemétkupac a szolnoki Csokonai úton: ki tette oda?

Egy szolnoki közösségi csoportban hívták fel a figyelmet a legfrissebb esetre. A beszámolók szerint már huzamosabb ideje tapasztalható a probléma Szolnokon, a Csokonai úton. A fotókon jól látható a felhalmozott hulladék, ami az egyik nagyobb, társasházi szemétgyűjtő körül hevert a hétvégén. Nagysága és összetétele is megdöbbentette a lakosokat. A gyűjtő fedele egyébként teljesen le volt csukva, a szemét azonban mégis körülötte éktelenkedett. Aztán egy nagyon furcsa tárgyat is észrevettek, aztán kiderült, kettőis van belőle, ezek pedig bevásárlókocsik voltak, de akadt ott műanyagzacskó és hihetetlen mennyiségű nehezen lebomló hulladék is, ebből rengeteg csúfította el az útszakaszt.

– Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy ilyen igénytelen emberek között vagyunk kénytelenek élni! – írta felháborodva egy Csokonai úton élő lakos.

Egyes járókelőknek még az is megfordult a fejében, hogy éppen lomtalanítás lehet a környéken, de gyorsan kiderült, hogy nem. A bevásárlókocsikat biztosan ismét odavitték, de kérdéses, hogy a hulladékot is szándékosan hordták-e oda, vagy a gyűjtőből szórták ki.

Gyorsan elszállították a hulladékot, de mi a megoldás?

Már hétfőn délelőtt érkezett fejlemény a hétvégi ügy kapcsán. Egy helyi lakos ugyanis jelezte, hogy a szakaszt megtisztították.

– Köszönjük a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. és az NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok munkatársainak a gyors intézkedést! – fejezte ki háláját egy szolnoki lakos.

Friss információk szerint tehát a hulladékkupacot eltávolították, így a terület újra rendezett képet mutat. Bár a szeméthegyet ezúttal is gyorsan elszállították, a probléma alapja alighanem továbbra is fennáll, hiszen amíg egyesek nem érzik sajátjuknak a közterületek tisztaságát, időről időre újra felbukkanhatnak hasonló, felháborító esetek.