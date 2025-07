Megvan a valós vevő a Tisza Szállóra? Sokat sejtető választ adott az ingatlanközvetítő – videóval és galériával

„Eladásra kínáljuk Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok város patinás, leghíresebb szállodáját” – ezzel a lakonikus mondattal hirdetik azt, ami sok helyi számára nagyon is érzelmi ügy: továbbra is eladó a szolnoki Tisza Szálló.

Továbbra is eladó a szolnoki Tisza Szálló

Fotó: Nagy Balázs

Továbbra is eladó a Tisza Szálló

Arról, hogy piacra dobták az egykoron a város jelképének számító épületet, még márciusban számoltunk be. Akkor az OTP Ingatlanpont honlapján jelent meg a hirdetmény, hogy 995 millió forint ellenében új tulajdonost keresnek a szállodának. A vételi lehetőség kapcsán a közösségi finanszírozás gondolata is felötlött a helyiek körében, de még az ismert vállalkozó, Jákob Zoltánt neve is felröppent lehetséges befektetőként.

A fenti kezdetű felhívással, az Ingatlan.com oldalán mindenesetre továbbra is elérhető az ajánlat, változatlanul közel egymilliárd forintért. Hírportálunk szerdán telefonon kereste a közvetítőt a szálló kapcsán. Arra voltunk kíváncsiak, van-e érdeklődés a Tisza Szálló iránt, és ha igen, milyen mértékű, illetve érkezett-e már komolyan vehető vételi ajánlat. Ám ezeket az információkat nem adhatták ki. Így azt sem árulták el, nem-e éppen azért a titkolózás, mert folyamatban van már egy üzleti egyeztetés.

Sokat romlott az épület állapota

Mint a Szoljon.hu korábban is írtuk, az 1928-ban létrejött szálloda egykor a vármegyeszékhely ikonikus épülete volt. Sorsa a privatizáció éveiben vett kanyart: az addig városi tulajdonú és állami üzemeltetésű hotelt 1991-ben a szálloda személyzetéből álló vevőkör felvásárolta. Tőlük 2010-ben, félmilliárd forintért vette meg a szállót a jelenlegi kínai tulajdonos.

Ezt követően a Tisza Szálló gyorsuló ütemben vesztette el egykori patináját.