Zebrákhoz kerülhetnek a biztonsági eszközök Karcagon

Néhány nappal ezelőtt a Kamera Security cég képviselői 1,5 millió forint értékben három komplett térfigyelő kamerarendszert adtak ajándékba Karcagnak.

Átadták a térfigyelő kamerarendszert Karcagon

Fotó: Daróczi Erzsébet

A Városházán tartott átadáson a Karcagi Polgárőrség részéről Horváth Sándor és Veres Sándor, a Karcagi Tankerületi Központ részéről Sági István igazgató, a Karcagi Rendőrkapitányság részéről Csányi Jámbor Brigitta bűnmegelőzési előadó volt jelen, az adományt pedig Szepesi Tibor polgármester vette át.

Horváth Sándor elmondta, a cégtől a polgárőr egyesületük kapta a térfigyelő kamera felajánlást. – Ez nagyon hasznos felajánlás, amit köszönünk, de ahhoz, hogy mi polgárőrök a kamerarendszert használhassuk, egyeztetni kell azokkal a szervekkel, akik ezekbe a felvételekbe belenézhetnek. Ezért gondoltuk, hogy az önkormányzatnak adjuk át a kamerákat, hiszen a városnak már van kiépített térfigyelő rendszere. Sági István segítségével a kamerákat fel tudjuk majd szerelni, hiszen biztosítja hozzá a kiválasztásra kerülő forgalmas területeken az áramot. Mivel az ifjúság és a gyermekvédelem fontos egyesületünk számára, terveink szerint három intézmény előtti zebrához kerülnének a kamerák az önkormányzat segítségével – vázolta fel a tervet a karcagi polgárőrök vezetője.

Szepesi Tibor polgármester megköszönte a térfigyelő kamerarendszert

Karcag polgármestere kihangsúlyozta, hogy közös érdek a település közlekedésének biztonságosabbá tétele, valamint a közbiztonság növelése. – A technikai, jogi kérdésekről még egyeztetnünk kell ahhoz, hogy ezek a kamerák felszerelésre, beüzemelésre és használatba kerüljenek. A helyszínek kijelölésében természetesen a rendőrség segítségét, és véleményét is kikérjük., hiszen a városi kamerarendszer össze van kötve a rendőrségi rendszerrel. A mi érdekünk is az, hogy ha megkaptuk a kamerákat, azok a város érdekében használva is legyenek. Köszönjük, fogjuk használni – ígérte a városvezető, majd a felajánló cég képviselőjétől, Bakos Józseftől átvette a 1,5 millió forint értékű adományt.