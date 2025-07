Nyilvános wc-ből vették az áramot a Tisza Párt tiszafüredi rendezvényén

Feljelentést tett a Tisza Párt tiszafüredi rendezvénye után a település polgármestere – számolt be hétfőn a Hír TV. A csatorna tudósítása szerint a rendezvényen Magyar Péterék egy nyilvános wc-ből vették az áramot, amiért nem fizettek. Amint a helyi Tisza Sziget vezetője megtudta, hogy fizetni kell a helyszínért és a használati eszközökért, fenyegetőzni kezdett. Ráadásul autóval hajtottak be egy természeti parkba is, amit tilos.

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW Archívum

Fenyegettek a Tisza Párt tiszafüredi rendezvényén

„Amikor megtudta, hogy fizetnie kell érte, akkor azzal fenyegetőzött, hogy 20 ezer forintnál nem hajlandó többet adni ezért” – fogalmazott a Hír TV-nek Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere. Elmondta, a helyi tiszás vezető azzal fenyegetőzött, ha ennél többet kérnek érte, akkor tüntetést szervez a polgármesteri hivatal elé. A polgármester kiemelte, az illető korábban volt önkormányzati képviselő, így pontosan tudnia kell, hogy területhasználati díjat kellett volna fizetniük. Ráadásul ugyanott, a Morotva Kerékpáros és Pihenőparkban már tavaly is rendeztek programot, és akkor fizettek is.

Az eset részleteiről egyébként vasárnap az ismert jobboldali influenszer, Bohár Dániel is osztott meg részleteket hivatalos oldalán. Eszerint a tiszások azt is tudhatták, hogy tilos a behajtás a természeti parkba, mivel útzár akadályozza a forgalmat. Ám ezzel nem sokat törődtek, mivel – írta Bohár Dániel – az útzárat leszerelték, és nem is tették vissza.