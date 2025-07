Szombaton figyeltek fel a furcsa hangra, egy közeli lakásba becsöngető fiú hozta a hírt – videóval, galériával

Az egyik közeli társasházban lakó olvasónk azt mesélte, hogy hozzájuk a lelkes szomszéd fiú csengetett be, ő mesélt arról, hogy a Zagyva Tisza torkolat környékén milyen különleges hangja van a víznek, és valamennyiüket arra biztatta, hogy menjenek le ők is és hallgassák meg.

Hírportálunk is járt a helyszínen. Hogy milyen hangja van most a kövek közt átvágtató víznek, azt videónkban önök is meghallgathatják.