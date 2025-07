Vitalitással és vidámsággal töltötték meg a színpadot a nyugdíjasok

Tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Tiszazugi Nyugdíjas Fesztivált a Fegyveres és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjasai és Batári Köre Egyesület Tiszaföldváron, a Strandfürdőben. A rendezvény vendége volt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is, aki háláját fejezte ki a szervezők önzetlen munkájáért.

Korukat meghazudtoló vitalitással töltötték meg a színpadot a Tiszazugi Nyugdíjas Fesztivál fellépői

Fotó: Facebook.com / Herczeg Zsolt

Tiszazugi Nyugdíjas Fesztivál - mulatni bármilyen korban jól esik

Derűs hangulatban zajlott a baráti egyesületek találkozója - színvonalas műsorok és őszinte öröm töltötte meg a tiszaföldvári strandot. A résztvevők bebizonyították: fesztiválozni bármikor lehet, ha van jó társaság, humor és lelkesedés – a korral előre haladva legfeljebb kicsit lesz csak csendesebb a mulatság.

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő

Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

A rendezvényen részt vett Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is, aki kiemelte, ezek az alkalmak nemcsak szórakozást nyújtanak, de gazdagítják a Tiszazug kulturális életét is. Jó egészséget és élményekben gazdag nyarat kívánt minden jelenlévőnek. A képviselő saját közösségi média oldalán sok színes fotót is megosztott a rendezvényről.