Kézzel írt üzenetet hagyott egy autón a titokzatos jótevő, életre szóló ajándékot kapott a sofőr

Sokszor a szívünkhöz kapunk, ha meglátunk egy cetlit az autónkon. Vajon miről szól az üzenet? Végig futnak a gondolatok, hogy a parkolódíjat befizettem, vagy valami kár keletkezett az autóban? Egy hosszú nap után, így kezdődik Urbán-Pap Zsolt története, aki a közösségi médiában osztott meg egy fotót egy cetliről, amit az autója ablaktörlője alatt talált.

Meglepő üzenet egy ismeretlen jótevőtől

Fotó: Beküldött

Rövid üzenet egy ismeretlen jótevőtől

Hello :) Letisztítottam a madárkakát az utólagos engedélyetekkel a menő BMW-tekről. A madárkaka ugyanis emésztőenzimeket is tartalmaz a madár testéből, ami károsítja az autó lakkozását, így tönkreteszi azt. Sose hagyd rászáradni az autódra a madárkakát, ha szereted és fontos neked az autód. Üdv.: a parkolószomszéd

– állt a cetlin, amit egy titokzatos jótevő hagyott Zsolt kocsiján – tudtuk meg magától az érintettől. – Az egész napos rohanás után este a párommal és a haverokkal elmentünk vacsorázni Szolnokon. Mikor megérkeztünk az autóm felkeltette az emberek figyelmét mivel elég rendkívüli megjelenése és hangja van. Már a parkolóban is nézegették, egy férfi még le is fotózta. Gondoltam, persze, miért is ne? Büszke vagyok az autómra, sok év munkája van benne. Vacsora után kimentünk, de már sötét volt, és a barátom vette észre a cetlit az ablaktörlő alatt. Először megijedtem, hogy valaki meghúzta a kocsit, de aztán elolvastam, és… wow, ilyet még nem láttam! Először fel se fogtam, hogy valaki ennyi energiát fektetett abba, hogy letakarítsa az autómról a madárkakát, ráadásul úgy, hogy nem is az övé! – meséli Zsolt.

A kocsin hagyott üzenet annyira megragadta Zsoltot, hogy megosztotta a közösségi portálon is, így a kommentek sem maradtak el.

„Igen, tényleg megmarja a lakkot. Én is tapasztaltam már.” – írta egy kommentelő, aki egyetértett a titokzatos parkolószomszéd tanácsával. „Bezzeg én csak ajtórányitást kapok, hiába parkolok a parkoló legvégébe, hogy kíméljem a kocsit!”– írta kicsit irígykedve egy másik hozzászóló.

Bár az üzenet küldője ismeretlen maradt, Zsolt nem hagyta szó nélkül a kedvességet, a közösségi oldalon mondott köszönetet, mert az idegen figyelmes hozzáállásával életre szóló ajándékot kapott.