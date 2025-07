Szolnok térségében is elindult a Versenyképes Járások Program, közel 500 millió forinttal

Az ünnepélyes átadói résztvevői úgy vélekednek, hogy a program egyik legfontosabb értéke azonban nem feltétlen csak a pénz, hanem hogy struktúrát és együttműködési kultúrát is épít.

A támogatói döntést igazoló oklevél a jövőbeni fejlesztés záloga.

Fotó: Nagy Balázs

Nemcsak a fejlesztés, a szemlélet is számít

A program része annak a kormányzati törekvésnek, amely az ország minden szegletét az európai fejlettségi szinthez kívánja közelíteni. Ennek érdekében az iparűzési adó növekményéből létrehozott Területfejlesztési Alapból visszaosztott források biztosítják, hogy azok a térségek is fejlődhessenek, ahol kevesebb a helyi adóbevétel.

A fejlesztések terén is együtt kell gondolkodnunk. Egy kis falu vízvezetékének kiépítése ugyanannyiba kerül, mint egy nagyvárosban. A különbség a teherbírásban van, és ezen segít a program

– fogalmazott Kállai Mária.

Folyamatban a megvalósítás – már a jövő is látszik

A Versenyképes Járások Program első évét a szereplők egyfajta próbaidőszaknak tekintik, de a visszajelzések pozitívak, és a jövőre vonatkozó kilátások is kedvezőek. A 2025-ös költségvetés már tartalmazza a program 65 milliárd forintos keretét, így a következő évben is folytatódhat a program a mostani tapasztalatok figyelembevételével.

A cél az, hogy olyan térségi szintű együttműködések alakuljanak ki, amelyek hosszú távon is működőképesek, és amelyek mentén minden magyar település méltó módon fejlődhet.