Virágba borult Abony, így reagáltak rá a zsűri tagjai

Idén is pályázatot nyújtott be Abony, így a Virágos Magyarország zsűritagjai a városba látogattak a napokban. A település lakosai és önkormányzata egyaránt készültek az alkalomra, hiszen a közterületek mellett a lakóházak előtti területek is rendezetten várták a zsűri érkezését.

A Virágos Magyarország zsűritagjai Abonyba érkeztek

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

A Virágos Magyarország zsűritagjai Abonyba is ellátogattak

Pető Zsolt abonyi polgármester arról adott tájékoztatást, hogy ebben az esztendőben is neveztek a versenyre. Nagy örömmel és lelkesedéssel készültek a zsűri érkezésének napjára, amely során bemutatták a várost, virágos pompájában. Mint ahogyan az szokás, az első állomás a polgármesteri hivatal volt, ahol a városvezető egy prezentáció bemutatásával kezdett. A bemutatóban összefoglalta az eddigi eredményeket és a jövő terveit is. Programjaik egyike például, hogy évente legalább annyi fát ültetnek, ahány gyermek születik a településen.

Pető Zsolt prezentáció segítségével szemléltette a város idáig elért eredményeit

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

– Pozitív változást hozhat városkánk életében a közterületek tudatos tervezése, a képviselő-testület által is elfogadott és támogatott kertészeti koncepció kialakítása. Jó érzés, hogy egyre több a zöldfelület, a projektjeink helyszínén kertészeti fejlesztések is megvalósulnak – fogalmazta meg Pető Zsolt.

Több helyszínt is bejártak

A polgármester bemutatója után kezdetét vette a város bejárása. A szakmai zsűri megtekintette Abony főterét és a Parkerdőt is, ahol az Abokom levendulás termékei mellett a Táborhegyi Levendulakert is termékbemutatót tartott. Ezek mellett a strandra is ellátogattak, megnézték a templomokat, a zsinagógát, a felújított kúriákat, és a Civil Házat is. Bár a Harmatosvölgyi Rendezvényközpont és Irodalmi Kávézó nem önkormányzati kertészeti fejlesztés, de a polgármester szerint mindenképp Abony ékköve, így azt is megmutatták.

– A zsűrinek szemmel láthatóan sok minden elnyerte a tetszését. Tudjuk, hogy sok feladat van még a virágosítás, zöldítés terén, mely ránk vár, azonban hiszem, hogy jó úton járunk – foglalta össze a polgármester.

A települést színes növények borítják, melyek a zsűri tetszését is elnyerték

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Többen is segítették a városvezetést

A polgármester háláját fejezte ki több abonyi vállalkozás felé is, akik segítséget nyújtottak a zsűritagok vendégül látásában. Továbbá Cseriné Krajcsi Edit számára is, aki virágcsokraival díszítette fel a polgármesteri hivatalt és a Civil Házat is, valamint ajándékot is készített a zsűri tagjainak. A lakosság segítségét is megköszönte Pető Zsolt, hiszen a házak előtti közterületeket is rendezetten találták, méltó módon a zsűritagok fogadására.