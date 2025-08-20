Cipók százait osztották ki az átalakított augusztus 20-i ünnepségen – videóval, galériával

A szolnoki Anna a 2025-ös augusztus 20-i ünnepség szolnoki újdonságait figyelte. Mint előre tudni lehetett, a Szent István-nap idén új köntöst kapott Szolnokon. A programot más helyszíneken és megváltozott programokkal tartották.

Jelentősen eltért elődeitől a 2025-ös augusztus 20-i ünnepség Szolnokon, de a helyiek megtalálták benne számításaikat

Fotó: Nagy Balázs

2025-ös augusztus 20-i ünnepség Szolnokon: másabb elődeinél, de a helyieknek tetszett

A szolnoki asszony férjével, Lászlóval együtt elsősorban a zenei felhozatalra volt kíváncsi. Különösen a Tisza Táncegyüttesre, de nagyon várták az esti Origo-koncertet és a tűzijátékot is. Egyedül a korábbi, tízezreket a Tisza-partra csábító légiparádét hiányolták, melyet immár évek óta a főváros „kölcsönöz”.

Ha tízezrek nem is, azért szépen gyülekeztek – a meleg délutáni idő ellenére is – az érdeklődők a nevezett folyóparton. Ehhez alighanem a szintén említett táncos gárdának is lehet köze. A Szolnok-szerte közkedvelt tiszások nyitották ugyanis a partra szervezett zenei programot. Újdonságként idén lezárták a Szapáry utcát – ott a korábbi városnapra hajazó vásári hangulat várta a látogatókat: étel, ital, árusok, élőzene fogadta az ünneplőket.