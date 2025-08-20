1 órája
Cipók százait osztották ki az átalakított augusztus 20-i ünnepségen – videóval, galériával
Az előző évekhez képest idén más képet mutatott Szent István napján a jászkunsági vármegyeszékhely. A 2025-ös augusztus 20-i ünnepség Szolnokon inkább a korábbi városnapi rendezvénysorozatra, esetleg majálisra emlékeztetett.
A szolnoki Anna a 2025-ös augusztus 20-i ünnepség szolnoki újdonságait figyelte. Mint előre tudni lehetett, a Szent István-nap idén új köntöst kapott Szolnokon. A programot más helyszíneken és megváltozott programokkal tartották.
2025-ös augusztus 20-i ünnepség Szolnokon: másabb elődeinél, de a helyieknek tetszett
A szolnoki asszony férjével, Lászlóval együtt elsősorban a zenei felhozatalra volt kíváncsi. Különösen a Tisza Táncegyüttesre, de nagyon várták az esti Origo-koncertet és a tűzijátékot is. Egyedül a korábbi, tízezreket a Tisza-partra csábító légiparádét hiányolták, melyet immár évek óta a főváros „kölcsönöz”.
Ha tízezrek nem is, azért szépen gyülekeztek – a meleg délutáni idő ellenére is – az érdeklődők a nevezett folyóparton. Ehhez alighanem a szintén említett táncos gárdának is lehet köze. A Szolnok-szerte közkedvelt tiszások nyitották ugyanis a partra szervezett zenei programot. Újdonságként idén lezárták a Szapáry utcát – ott a korábbi városnapra hajazó vásári hangulat várta a látogatókat: étel, ital, árusok, élőzene fogadta az ünneplőket.
Augusztus 20. SzolnokonFotók: Nagy Balázs
Étel, ital, élőzene
– Finomakat ettünk, kiváló zenét hallgathattunk – összegzett a családjával az augusztus 20-i ünnepségre kilátogató Köllő Béla. A tószegi férfi hírportálunknak a tűzijáték kapcsán úgy vélekedett, az arra fordított pénz jobb helyen lenne a rászorulóknál.
Kasza Csaba társaságával együtt a Molnár Gitár Band előadására érkezett.
– Nagyon tetszett, az én korosztályom zenéje, kifejezetten ezért jöttünk ki – mondta el a férfi. A társaság egyik női tagja hozzátette, korábban nem járt ki az augusztus 20-i ünnepségekre, de ezt most nem hagyhatta ki.
– Azt nem értem, hogy miért nem a járdára mentek az árusok. Még kint is voltak ott a tacepaók, hogy melyik árus hova menjen. Föntebb mehettek volna nyugodtan pár métert – vetette közbe a csapat egy másik tagja. Csaba szerint utóbbinak praktikus okai voltak, mivel így fértek el. No meg, falhoz állni senki sem szeret.
Megtartották a kenyérszentelést és a kenyérosztást is
Csalódnia egyébként azoknak sem kellett, akik a már megszokott államalapítási rendezvénysorozatot várták. A Szent István téren tartottak városi koszorúzást még reggel, majd ünnepi mise és kenyérszentelés következett. A kenyérosztás ráadásul különleges módon kapcsolódott a város 950 éves jubileumához: ez alkalomból 950 cipót osztottak szét a Belvárosi nagytemplomnál. Este pedig a továbbra is elmaradhatatlan tűzijáték várta a hazánk születésnapját Szolnokon ünneplőket.
