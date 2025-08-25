Szünetek, beiratkozás, vizsgák – itt van minden, amit tudni kell a most induló tanévről!

Újra beülnek az iskolapadokba a gyerekek. Így aztán nem korai arról beszélni, hogyan alakul a 2025/2026-os tanév rendje. Mutatjuk!

Forrás: Szoljon.hu / Archív

Száznyolcvanegy nap. Ennyit kell az iskolában tölteniük a diákoknak a most kezdődő tanévben, melyet a Belügyminiszter rendelete részletesen szabályoz. Az intézkedés szerint a tanítási év 2025. szeptember 1-jén, hétfőn indul, és 2026. június 19-én, pénteken zárul.

Hosszú szünetek tarkítják a 2025/2026-os tanévet

Természetesen lesz idő pihenésre is, hiszen a tanév során három iskolai szünetet biztosítanak:

az őszi szünet 2025. október 23. (csütörtök) – november 2. (vasárnap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2025. november 3. (hétfő),

a téli szünet 2025. december 20. (szombat) – 2026. január 4. (vasárnap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5. (hétfő),

a tavaszi szünet 2026. április 2. (csütörtök) – április 12. (vasárnap)

előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13. (hétfő).

Infó a kezdőknek és a végzősöknek

Az általános iskolai beiratkozás 2026. április 23-24-én lesz, a 2026 tavaszi érettségi vizsgák pedig május 4-én kezdődnek a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbelivel. Utóbbi részleteiről korábbi cikkünkben már írtunk.