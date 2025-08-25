augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
2025/2026-os tanév

1 órája

Szünetek, beiratkozás, vizsgák – itt van minden, amit tudni kell a most induló tanévről!

Címkék#szünet#Belügyminiszter#rendelet#tanév

Már csak napok vannak hátra. Nemsokára becsengetnek az iskolákban, kezdődik a 2025/2026-os tanév. Összegyűjtöttük, mire kell készülni az elkövetkező hónapokban.

Rimóczi Ágnes

Újra beülnek az iskolapadokba a gyerekek. Így aztán nem korai arról beszélni, hogyan alakul a 2025/2026-os tanév rendje. Mutatjuk!

2025/2026-os tanév rendje
Száznyolcvanegy nap. Ennyit kell az iskolában tölteniük a diákoknak a 2025/2026-os tanévben. Közben lesznek szünetek
Forrás: Szoljon.hu / Archív

Száznyolcvanegy nap. Ennyit kell az iskolában tölteniük a diákoknak a most kezdődő tanévben, melyet a Belügyminiszter rendelete részletesen szabályoz. Az intézkedés szerint a tanítási év 2025. szeptember 1-jén, hétfőn indul, és 2026. június 19-én, pénteken zárul.

Hosszú szünetek tarkítják a 2025/2026-os tanévet

Természetesen lesz idő pihenésre is, hiszen a tanév során három iskolai szünetet biztosítanak:

  • az őszi szünet 2025. október 23. (csütörtök) – november 2. (vasárnap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2025. november 3. (hétfő),

  • a téli szünet 2025. december 20. (szombat) – 2026. január 4. (vasárnap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5. (hétfő), 

  • a tavaszi szünet 2026. április 2. (csütörtök) – április 12. (vasárnap)

előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási  nap 2026. április 13. (hétfő).

Infó a kezdőknek és a végzősöknek

Az általános iskolai beiratkozás 2026. április 23-24-én lesz, a 2026 tavaszi érettségi vizsgák pedig május 4-én kezdődnek a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbelivel. Utóbbi részleteiről korábbi cikkünkben már írtunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu