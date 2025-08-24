Ahonnan egész Szolnokot látni: szédítő fotók készültek a 24 emeletes toronyházról – képgalériával

Ki ne ismerné a szolnoki vasútállomás előtt magasodó toronyházat? A közbeszédben csak 24 emeletes házként emlegetett objektum 81 méteres magasságával és 22 lakott emeletével Magyarország máig legmagasabb lakóépületének számít, és idén ünnepelhetjük megépítésének 50. évfordulóját.

Pazar a kilátás a 24 emeletes toronyház legtetejéről, tiszta időben egészen messzire ellátni

Fotó: Mészáros János

Legendássá vált a 24 emeletes toronyház

A 22 lakott emeletet összesen mintegy 180 családnak ad otthont, 23. emeletén pedig a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság helyi irodája, valamint egy csillagvizsgáló működik. De akkor miért hívják a helyiek 24 emeletesnek? Kevesen tudják, hogy a toronyház 24. szintjén egy víztartály helyezkedik el, ez szolgáltatja a ház vízellátását. Maga az épület egyébként csúszózsaluzásos eljárással épült 1975-ben, a város 900. évfordulójára.

Tiszta időben a Mátra vonulatait is látni

Egy néhány hónappal ezelőtti riportunkból kiderült, mennyire szeretnek otthonaikban élni a toronyház lakói. A hírportálunknak megszólaló helyiek arról meséltek, hogy ha bármit fel kell újítaniuk, az több millió forintba kerül, kárpótolja azonban őket az, hogy tiszta időben akár a Mátra vonulataiban is gyönyörködnek.

A 24 emeletes toronyház Szolnok egyik legismertebb épülete, a város számos pontjáról jól látni

Fotó: Nagy Balázs

A tetején is rendszeresen zajlik az élet

Ráadásul a toronyház tetején is rendszeresen zajlik az élet! A már említett TIT Uránia Csillagvizsgáló csapata például ezen a héten is várta az érdeklődőket egy-egy remek hangulatú közös csillagászkodásra, de kaptak már ott lencsevégre északi fényt, sőt, megesett, hogy nem kevesebb mint 200 őrült táncot járó villámot fotóztak le „egyszerre” egy viharos éjjelen! És ez még mindig nem minden: volt már arra is példa, hogy a Tisza Táncegyüttes tagjai jártak verbunkot a hatalmas épület legtetején – az erről készült látványos videót is megmutattuk olvasóinknak korábbi cikkünkben.

Még a profi alpinistát is lenyűgözte

Nem csoda, hogy mindenkit vonz ez az ikonikus építmény. Egy, a 24 emeletesre rendszeresen „járó” alpinista korábban azt nyilatkozta hírportálunknak, hogy tiszta időben egészen Martfűig részletgazdag kilátás nyílik a szédítő magasságból. „Fentről valahogy lelassul az élet, és az egész város látványa gyönyörű” – tette hozzá a fiatal ipari alpinista, Bajzáth Barnabás.