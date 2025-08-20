Az utunknak még nincs vége! – írta a beteg fiú édesanyja élete legfontosabb üzenetében

Kenifel Ádin megtanult kerékpározni. Mondhatni, természetes ez egy közel öt éves kisgyermek esetében. Nála azonban nagy dolog, a kisfiú ugyanis komoly betegséggel élte eddigi mindennapjait. Egy évvel ezelőtt génterápiát kapott, ami megváltoztatta a debreceni kisfiú és családja életét.

Ádin, aki mindig mosolyog, évfordulót ünnepelt: július 24-én volt egy éve, hogy megkapta a génterápiát

Forrás: Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

„Még nem volt Ádinnal ennyire gondtalan, szuper nyarunk!” – ezt írta a napokban a közösségi médiában a kisfiú édesanyja, Krucsó Anikó.

Hogy minek köszönhető az önfeledt boldogság? Ahogy a Bors cikkében olvasható: egy éve kapta meg Ádin a génterápiát, amire a szükséges összeg végül egy névtelenséget kérő jótevőnek köszönhetően jött össze. A kisfiú azóta nagyon jól van.

Fejlesztő foglalkozásokra jár Ádin

– Egyedül még a fél lábon ugrálás nem megy neki, de azon kívül a gyógytornán szinte a maximális pontszámot érte el. Szülei rengeteg fejlesztőre, gyógytornára járnak vele, igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy a génterápia pozitív hatása minél tovább kitartson – olvasható a cikkben.

– Tudjuk, hogy az utunknak még nincs vége, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az infúzió hosszú évekig kifejtse pozitív hatását. Hazudnánk, ha azt mondanánk, nem félünk a jövőtől, de hisszük hogy ha ő boldog, akkor mindig megtalál bennünket a megoldás – írta Anikó a közösségi oldalon.

Gyorsan ráérzett, és már tekert is

Ádin elsajátította már például a biciklizés „tudományát" is. A Bors írásában olvasható, hogy korábban a kisfiú lábában nem volt annyi erő, hogy hajtani tudja a bicikli pedálját, a gyógytornász viszont sokszor monda a szülőknek, hogy jó lenne, ha Ádin ráérezne a bringázásra. Az ugyanis az úszás mellett a legjobb mozgásforma a hasonló betegségek esetében.

Azt hittük, nem fog menni neki, de leesett az állunk, hogy szinte egyből ráérzett és nagyon-nagyon ügyesen hajtja

– számoltak be az élményről Ádin szülei, majd azt is hozzátették, hogy most még nem az a lényeg, hogy pótkerék nélkül tekerjen, hanem hogy erősödjön a lába a pedálozásnak köszönhetően.

Ő volt az első, aki megkapta az infúziót

Amint korábban hírportálunkon is beszámoltunk: Ádin azon szerencsések közé tartozik, akik megkaphatták a Duchenne-féle izomdisztrófia egyetlen ismert ellenszerét. A betegség ugyan gyógyíthatatlan, de az infúzió jelentősen elnyújta a betegség lefolyását.

Magyarországon ő az első Duchenne-szindrómás kis beteg, akinek a hatalmas társadalmi összefogás eredményeként összejött a kívánt összeg.

Sőt, világszinten is az elsők között van, a dubaji klinikán ő volt a harmadik páciens, aki kaphatott az infúzióból.