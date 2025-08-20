augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Javul az állapota

33 perce

Az utunknak még nincs vége! – írta a beteg fiú édesanyja élete legfontosabb üzenetében

Címkék#Ádin#bicikli#javulás

Hihetetlen, de máris eltelt egy év. Tavaly nyáron kapta meg a génkezelést Kenifel Ádin. A jászkunsági kötődésű, Duchenne-féle izomdystrophiás kisfiúval csodát tett a terápia, ma már biciklizik is.

Szoljon.hu

Kenifel Ádin megtanult kerékpározni. Mondhatni, természetes ez egy közel öt éves kisgyermek esetében. Nála azonban nagy dolog, a kisfiú ugyanis komoly betegséggel élte eddigi mindennapjait. Egy évvel ezelőtt génterápiát kapott, ami megváltoztatta a debreceni kisfiú és családja életét.

Ádin egy évvel a génterápia után már jobban érzi magát.
Ádin, aki mindig mosolyog, évfordulót ünnepelt: július 24-én volt egy éve, hogy megkapta a génterápiát
Forrás: Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

„Még nem volt Ádinnal ennyire gondtalan, szuper nyarunk!” – ezt írta a napokban a közösségi médiában a kisfiú édesanyja, Krucsó Anikó.

Hogy minek köszönhető az önfeledt boldogság? Ahogy a Bors cikkében olvasható: egy éve kapta meg Ádin a génterápiát, amire a szükséges összeg végül egy névtelenséget kérő jótevőnek köszönhetően jött össze. A kisfiú azóta nagyon jól van.

Fejlesztő foglalkozásokra jár Ádin

– Egyedül még a fél lábon ugrálás nem megy neki, de azon kívül a gyógytornán szinte a maximális pontszámot érte el. Szülei rengeteg fejlesztőre, gyógytornára járnak vele, igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy a génterápia pozitív hatása minél tovább kitartson – olvasható a cikkben.

– Tudjuk, hogy az utunknak még nincs vége, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az infúzió hosszú évekig kifejtse pozitív hatását. Hazudnánk, ha azt mondanánk, nem félünk a jövőtől, de hisszük hogy ha ő boldog, akkor mindig megtalál bennünket a megoldás – írta Anikó a közösségi oldalon.

Gyorsan ráérzett, és már tekert is

Ádin elsajátította már például a biciklizés „tudományát" is. A Bors írásában olvasható, hogy korábban a kisfiú lábában nem volt annyi erő, hogy hajtani tudja a bicikli pedálját, a gyógytornász viszont sokszor monda a szülőknek, hogy jó lenne, ha Ádin ráérezne a bringázásra. Az ugyanis az úszás mellett a legjobb mozgásforma a hasonló betegségek esetében.

Azt hittük, nem fog menni neki, de leesett az állunk, hogy szinte egyből ráérzett és nagyon-nagyon ügyesen hajtja

– számoltak be az élményről Ádin szülei, majd azt is hozzátették, hogy most még nem az a lényeg, hogy pótkerék nélkül tekerjen, hanem hogy erősödjön a lába a pedálozásnak köszönhetően.

Ő volt az első, aki megkapta az infúziót

Amint korábban hírportálunkon is beszámoltunk: Ádin azon szerencsések közé tartozik, akik megkaphatták a Duchenne-féle izomdisztrófia egyetlen ismert ellenszerét. A betegség ugyan gyógyíthatatlan, de az infúzió jelentősen elnyújta a betegség lefolyását.

Magyarországon ő az első Duchenne-szindrómás kis beteg, akinek a hatalmas társadalmi összefogás eredményeként összejött a kívánt összeg.

Sőt, világszinten is az elsők között van, a dubaji klinikán ő volt a harmadik páciens, aki kaphatott az infúzióból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu