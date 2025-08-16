Szellőztetés és gyógynövények! Így maradhat tovább friss az ágyneműnk a nyári kánikulában is

Kánikula van. Fontos, hogy a hálószobában is komfortosan érezzük magunkat ebben a melegben. A Bors cikke alapján íme néhány praktika, hogy az ágyneműnk tovább friss maradjon.

Minden nap azért mégsem moshatunk ágyneműt, elég pár trükk, hogy nyáron is higiénikus menedék maradjon az ágyunk

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A szellőztetés nagyon fontos

A nyári ágynemű hamar befülled. Nem elég reggel kinyitni az ablakot, az ágyat is hagyjuk szellőzni. Reggel ne takarjuk le egyből az ágyat, hagyjuk, hogy a lepedő és a huzat is friss levegőhöz jusson. Már napi 30 perc szellőzés is sokat javít a frissességen!

Permetezzünk levendulát a huzatra

Egy frissítő, levendulás vagy eukaliptuszos textilpermet nemcsak kellemes illatot ad az ágyneműnek, de antibakteriális hatása is védi az anyagot. Keverjünk össze egy szórófejes flakonban vizet pár csepp illóolajjal és egy kevés alkohollal. Permetezzük a huzatra, és hagyjuk megszáradni.

Gyógynövényt rejthetünk a párnánk alá

A levendula, citromfű vagy rozmaring nemcsak molyűző, hanem szagtalanító és nyugtató hatású is. Helyezzünk egy kis pamut zsákocskába szárított gyógynövénykeveréket, és tegyük az ágyba vagy a párna alá. Az illat diszkréten felszívja a kellemetlen szagokat, miközben elősegíti a pihentető alvást.

Pamutban jobban alszunk

A testünkből éjszaka párolgó nedvesség nagy részét a pizsamánk vagy az ágynemű szívja fel – ezért nem mindegy, milyen anyagot viselünk. A természetes pamut jól szellőzik, gyorsan szárad, és kevesebb hőt tart vissza, mint a műszálas anyagok. Huzatunk így tovább marad friss, és az ágynemű mosása is ritkábban válik szükségessé.

Ne feküdjünk utcai ruhában az ágyneműre

Nyáron nappal is jól esik leheveredni egy rövid alvásra, olvasásra vagy filmezésre. Utcai ruhában soha ne feküdjünk a tiszta ágyneműre, mert az izzadság, a por, a smink vagy arckrém mind megtapad a huzaton, így gyorsabban koszolódik és a szagok is megjelennek. Takarjuk le egy ágytakaróval, mielőtt ráfekszünk.

Váltsunk vastagabbról vékonyabbra

A vastag takaró, a túl sok párna mind meggátolja a levegő áramlását. Pakoljuk el a felesleges párnákat, cseréljük le a vastag takarót vékonyra, vagy akár egy lepedőre. Egy könnyű len- vagy pamut pokróc, nem csak jobb alvást biztosít, de sokkal frissebben tartja az ágyneműt is.