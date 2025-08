Ezt tegyük ágyneműnk frissességéért nyáron – így jobban alszunk majd éjjel

Ez a módszer természetes, olcsó és hatékony.

Ágynemű mosása hajnalban? Igen!

Ha időzíthető a gép, állítsuk be úgy, hogy hajnalban induljon, és reggelre készen legyen az ágynemű mosása. Így már a hajnali szellőben is teregethetünk, és a déli napsütés is hamar megszárítja. Ez nemcsak praktikusabb, de energiatakarékosabb is.