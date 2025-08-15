augusztus 15., péntek

Családi délelőtt

1 órája

Izgatott gyermekszemek körében tartottak alakulatnapot a szolnoki helikopterdandárnál – galériával, videóval

Címkék#légibemutató#helikopterdandár#családi nap

A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár szandaszőlősi bázisán pénteken rendezték meg a „forgószárnyas alakulat” idei családi napját.

Mészáros Géza

A hagyományos, ám de immáron elmondható, hogy szokatlanul forró alakulatnapon a reggeli kapunyitás után azonnal a gyermekeknek kedveskedtek a szervezők.

Alakulatnap a szolnoki helikopterdandárnál
Mickey és Minnie is megjelent a szolnoki helikopterdandárnál pénteken tartott alakulatnapon
Fotó: Nagy Balázs

A mesezenekar műsora után kutyás bemutató és lufihajtogatás vette kezdetét, később pedig az MH Légierő Zenekar Szolnok és Szolnoki Szigligeti Színház művészeinek közös előadása szórakoztatta a katonacsaládokat.

Alakulatnap a szolnoki helikopterdandárnál
Légibemutatóval kedveskedtek a helikopterdandár katonái saját családtagjaiknak
Fotó: Nagy Balázs

A legkisebbek elámuldoztak az apukák „felnőttjátékain”, a dandár modern helikopterflottáján, melyek felszállva a magasba tartottak egy csapat-légibemutatót is.

Családi nap a helikopterbázison

Fotók: Nagy Balázs

 

