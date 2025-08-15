1 órája
Izgatott gyermekszemek körében tartottak alakulatnapot a szolnoki helikopterdandárnál – galériával, videóval
A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár szandaszőlősi bázisán pénteken rendezték meg a „forgószárnyas alakulat” idei családi napját.
A hagyományos, ám de immáron elmondható, hogy szokatlanul forró alakulatnapon a reggeli kapunyitás után azonnal a gyermekeknek kedveskedtek a szervezők.
A mesezenekar műsora után kutyás bemutató és lufihajtogatás vette kezdetét, később pedig az MH Légierő Zenekar Szolnok és Szolnoki Szigligeti Színház művészeinek közös előadása szórakoztatta a katonacsaládokat.
A legkisebbek elámuldoztak az apukák „felnőttjátékain”, a dandár modern helikopterflottáján, melyek felszállva a magasba tartottak egy csapat-légibemutatót is.
Családi nap a helikopterbázisonFotók: Nagy Balázs