Izgatott gyermekszemek körében tartottak alakulatnapot a szolnoki helikopterdandárnál – galériával, videóval

A hagyományos, ám de immáron elmondható, hogy szokatlanul forró alakulatnapon a reggeli kapunyitás után azonnal a gyermekeknek kedveskedtek a szervezők.

Mickey és Minnie is megjelent a szolnoki helikopterdandárnál pénteken tartott alakulatnapon

Fotó: Nagy Balázs

A mesezenekar műsora után kutyás bemutató és lufihajtogatás vette kezdetét, később pedig az MH Légierő Zenekar Szolnok és Szolnoki Szigligeti Színház művészeinek közös előadása szórakoztatta a katonacsaládokat.

Légibemutatóval kedveskedtek a helikopterdandár katonái saját családtagjaiknak

Fotó: Nagy Balázs

A legkisebbek elámuldoztak az apukák „felnőttjátékain”, a dandár modern helikopterflottáján, melyek felszállva a magasba tartottak egy csapat-légibemutatót is.