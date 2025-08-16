Egy lépés a béke felé? Ez lehetett a legfőbb üzenete Putyin és Trump csúcstalálkozójának

Új geopolitikai korszak kezdődhet hamarosan – ez legalábbis az alaszkai csúcstalálkozó utáni nemzetközi reakció. Mint arról több cikkben is beszámoltunk már, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán keresztül egyeztettek, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin két és fél órán keresztül egyeztettek az alaszkai csúcstalálkozón

Forrás: AFP

Trump határozott stílusban léphetett fel az alaszkai csúcstalálkozón

A találkozó előtt Trump több nyugati vezetőt is tájékoztatott, köztük Ursula von der Leyent, Emmanuel Macront, Giorgia Melonit, Alexander Stubbot, Friedrich Merz német kancellárt, Mark Rutte NATO-főtitkárt és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A szakértők azomban állítják, ez inkább kötelező diplomáciai gesztus volt, mint valódi egyeztetés.

Ha a liberális sajtó sivalkodik, az azt jelenti, hogy valami nekik nem tetsző történik. Ez pedig nagy eséllyel azt jelzi, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdte el tolni a nemzetközi történéseket

– mondta Boros Bánk Levente.

Fekete Rajmund szerint mindeközben Trump üzletemberi attitűdjét emelte ki. Mint mondja, az elnök mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel.

